Como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer passam a penúltima semana de janeiro de 2022, segundo o tarot

Entramos oficialmente em uma nova semana, a penúltima de janeiro de 2022, e o que será que as cartas do tarot trazem de previsão para algumas pessoas? Se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, te convidamos a descobrir qual é a sua carta e o que ela tem a revelar.

Áries - O Louco

O trabalho pode ser bastante carregado nos próximos dias de Áries, mas não deixe que te domine ou que gere uma ansiedade prejudicial. Embora as rotinas sejam intensas, separe alguns instantes para respirar e descansar.

Quando falamos sobre a vida sentimental, o tarot deixa o conselho para que se atente às suas atitudes para não deixar seu parceiro sufocado.

Touro - A Temperança

Para a pessoa de Touro, o tarot indica que se aproximam dias em que deve evitar ao máximo conflitos e na verdade atuar como um pacificador. Portanto, pense antes de agir e falar qualquer coisa.

Com respeito à vida amorosa, é momento de resgatar as características positivas e viver momentos mais a sós com seu parceiro.

Gêmeos - A Justiça

A carta da pessoa de Gêmeos deixa um importante conselho: é necessário que pense bem antes de tomar qualquer decisão em seu trabalho para que isso não vire contra você em qualquer momento. Além disso, é válido compreender que nem sempre o que os demais fazem é justo, de toda forma, você terá força para superar tais etapas.

Sobre a vida amorosa, é necessário sentar e conversar com seu companheiro para que resolvam as diferenças, pois somente assim é que as coisas vão se solucionar.

Câncer - O Mundo

A semana da pessoa de Câncer será repleta de desafios, mas também de muito sucesso, por isso é importante estar preparado. Junto a isso, olhe bem ao seu redor, pois alguém pode estar precisando de ajuda e de sua energia positiva para enfrentar as coisas.

Por sua vez, embora a vida de casal não tenha sido fácil, o tempo e o empenho vem mostrando que tais situações podem ser superadas.

Com informações do portal Nueva Mujer.

