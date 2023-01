4 perfumes masculinos maravilhosos para MARCAR o ambiente e se destacar dos demais

Quem não ama escutar as típicas frases “como você está cheiroso”, “nossa, que perfume é este?” ou “senti seu cheiro de longe”, não é mesmo? Pensando nisso é que nós trouxemos hoje uma lista com 4 perfumes masculinos maravilhosos para MARCAR o ambiente. As dicas foram compartilhadas no YouTube no canal do Luis Jordão. Já separou papel e caneta para anotar todos os detalhes?

Wild Elixir - Nuancielo

Abrindo nossa lista temos este perfume que é inspirado no Sauvage Elixir, de Dior, e que vai super bem naqueles dias em que você vai para a balada ou tem um jantar especial com o crush.

Lançado no último ano, este perfume maravilhoso tem as seguintes notas:

Topo: Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja;

Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja; De coração: Lavanda;

Lavanda; Fundo: Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

Opel - Thera Cosméticos

Ocupando a segunda posição da nossa lista, temos esta inspiração do Ombre Leather, de Tom Ford, que é super indicada para encontros românticos, saída com amigos para a balada, entre outros. As notas são as seguintes:

Topo: Cardamomo;

Cardamomo; Corpo: Jasmim e Couro;

Jasmim e Couro; Fundo: Âmbar, Patchouli e Musgo.

Homine Optimum - In The Box

Inspirado no Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier, este perfume tem as seguintes notas:

Saída: Cardamomo;

Cardamomo; Corpo: Íris e Lavanda;

Íris e Lavanda; Fundo: Amadeiradas, Orientais e um toque de Baunilha.

SK Vanilla Mirra - Sacratu

Fechando nossa lista, temos esta fragrância oriental que é inspirada no Myrrh & Tonka Body, de Jo Malone, e tem as seguintes notas:

Saída: Lavanda, Sálvia e Incenso;

Lavanda, Sálvia e Incenso; Corpo: Jasmim, Violeta, Sândalo e Mirra

Jasmim, Violeta, Sândalo e Mirra Fundo: Amêndoa, Baunilha, Musk e Fava Tonka.

