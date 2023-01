3 perfumes Natura para quem quer ficar com ‘cheiro de rica’ e se destacar Foto ilustrativa - Freepik - @marymarkevich

Quem não ama tomar um bom banho e logo após garantir que está cheiroso com um perfume, não é mesmo? E se você está buscando por alternativas que deem aquele toque especial, queremos convidá-lo a conferir a lista que preparamos hoje com 3 perfumes Natura para quem quer ficar com ‘cheiro de rica’ e se destacar.

Sem mais delongas, para conferir todos os detalhes, basta que leia o conteúdo até o final. As dicas foram compartilhadas no canal do YouTube “Perfumando-se - Suzy Moura”.

Una Instinct

Em seu vídeo no YouTube, Suh ressalta que este é um perfume que chegou a sair de linha, mas que retomou com sua comercialização, trazendo seu aroma floral e se convertendo em algo mais cítrico.

Sobre as sua notas, se destacam:

Topo: Maçã Vermelha, Cassis, Laranja Sanguínea, Bergamota, Mandarina, Pêra, Toranja e Priprioca;

Maçã Vermelha, Cassis, Laranja Sanguínea, Bergamota, Mandarina, Pêra, Toranja e Priprioca; Coração: Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Paramela, Rosa e Lírio-do-Vale;

Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Paramela, Rosa e Lírio-do-Vale; Fundo: Baunilha, Cumarina, Âmbar, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

Aproveite a oportunidade e confira também:

Biografia Encontros

Em segundo lugar, temos este perfume que ganhou edição limitada em 2022, mas com Suh garantindo que deve retomar a sua comercialização. O Biografia Encontros é característico por seu aroma floral suave.

Com respeito às suas notas, estas são:

Topo: Pimenta Rosa e Bergamota;

Pimenta Rosa e Bergamota; Coração: Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim;

Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim; Fundo: Âmbar, Priprioca e Patchouli ou Oriza.

Luna Confiante

Lançado em 2021, este é o perfume ideal para quem quer passar longe dos perfumes adocicados.

Sobre suas notas, temos:

Topo: Pimenta Rosa, Pêra e Bergamota;

Pimenta Rosa, Pêra e Bergamota; Coração: Rosa, Plumeria, Frésia, Jasmim e Lírio-do-Vale

Rosa, Plumeria, Frésia, Jasmim e Lírio-do-Vale Fundo: Almíscar, Patchouli ou Oriza, Ambreta, Musgo e Vetiver.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: