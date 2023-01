TESTE: Veja se é capaz de identificar a cor com tonalidade DIFERENTE no quadro em 20 segundos (Metro World News)

Os desafios de percepção são os famosos “leve um e ganhe dois”. Além de trabalhar em sua habilidade perceptiva, você acaba tirando proveito de um passatempo completamente divertido.

Se você se considera uma pessoa habilidosa com o olhar, esta é a hora de garantir a sua certeza.

Identificar tons de cores diferentes não é uma tarefa tão simples. Dependendo do grau de tonalidade, as cores podem apresentar diferença e, ainda assim, passarem despercebidas. Tudo vai depender de como sua visão está trabalhada, bem como sua capacidade analítica de chegar ao resultado correto.

Vamos ao desafio? Observe a figura abaixo e aponte a cor diferenciada em apenas 20 segundos; é capaz?

TESTE: Veja se é capaz de identificar a cor com tonalidade DIFERENTE no quadro em 20 segundos (Metro World News)

Quando se estabelece um tempo limite, as atividades perceptivas ficam ainda mais difíceis de serem solucionadas. Contudo, não se preocupe se a resposta não for alcançada no tempo estipulado. Afinal, pode não ser tão simples assim. Abaixo você confere a resposta do desafio:

TESTE: Veja se é capaz de identificar a cor com tonalidade DIFERENTE no quadro em 20 segundos (Metro World News)

JOGO DA FORCA: É capaz de adivinhar o elemento oculto na imagem presente no Natal?

Outro ‘jogo da forca’ chegou ao Metro World News e apenas os que possuem o raciocínio de um chimpanzé podem concretizar o teste sem conferir aos resultados. Você faz parte desse grupo? Descubra ao analisar a figura abaixo!

JOGO DA FORCA: É capaz de adivinhar o elemento oculto na imagem presente no Natal? (Metro World News)

Para conferir se a resposta que você entregou está correta com a do teste, clique neste link e confira agora mesmo!

Realize outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Encontre a palavra correta no ‘jogo da forca’ e veja se possui habilidade de associação

Veja mais: Em quantos segundos você consegue descobrir a palavra do quadro?

Veja mais: Prove que você tem a memória de um polvo e descubra a palavra oculta deste quadro

Veja mais: ‘JOGO DA FORCA’: Descubra qual é o órgão oculto no quadro

Veja mais: Jogo da forca de Ano Novo: Descubra a ação oculta no quadro relacionada ao réveillon