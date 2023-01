Os signos que são simpáticos, mas não sorriem para todos

Reprodução - She's Gotta Have It (Netflix)

Alguns signos gostam de serem vistos como gentis, afetuosos e abertos a conhecer as outras pessoas. Mesmo com toda essa simpatia, eles possuem sexto sentido e não sorriem para todos.

Confira quais signos são e como eles agem:

Gêmeos

Quando é mais ingênuo, pode até se enganar, mas a verdade é que o geminiano acaba sempre aprendendo a observar as pessoas e tirar algumas conclusões inteligentes. Esse signo identifica quem é uma pedra em seu caminho e pode até ficar por perto, mas não fingirá que a pessoa o agrada. Ele tem intuição para as energias pesados e pode se proteger delas mesmo com sua leveza.

Câncer

O canceriano pode ser o famoso “coração de mãe”, mas engana-se quem pensa que ele irá abraçar todo mundo. Esse signo é intuitivo e também tem um caráter forte, podendo deixar claro quem ele quer por perto ou bem longe. Quando seus aliados também entram em jogo, podem defender seu espaço com unhas e dentes.

Confira quais são: Os signos que podem ter problemas para se abrir ao amor

Leão

O leonino é alma da festa e sempre cativa, mas isso não significa que ele aceite qualquer admirador ao seu lado. Esse signo tem valores bem marcados e não faz vista grossa para aquilo que não o agrada. Ele prefere ser visto como seletivo e julgado do que ser contagiado por pessoas que só trazem problemas e mesquinhes.

Virgem

Por vezes, o virginiano é político e gosta de se destacar com todos. No entanto, ele pode ser bem reservado quando desconfia que alguém não nutre boas intenções. Se uma pessoa prova sua deslealdade, esse signo será ainda mais distante e pode ficar muito atento com aqueles que ainda mantém contato com quem ele acha desagradável.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!