Deseja combater a insônia naturalmente? Faça este suco de pêssego, maçã e menta

O pêssego é uma fruta bastante saborosa e amada por diversas pessoas. Além de poder ser usado no preparo de sobremesas incríveis, como pavês, mousses, tortas e gelados, o pêssego aparece também como ingrediente principal nas receitas dos deliciosos sucos naturais.

No entanto, o que muita gente pode não saber é que, o suco de pêssego, quando preparado com os ingredientes certos, pode se tornar uma ótima solução para combater a insônia naturalmente.

Sendo assim, se você está com este problema e não sabe o que fazer, apresentamos a seguir a receita de uma bebida muito fácil de preparar com esta fruta, que leva também outros componentes fantásticos, como a maçã e a menta.

De acordo com o portal Melhor Com Saúde, local onde a receita foi retirada, este suco possui um aminoácido conhecido como triptofano que, ao ser assimilado, auxilia a regular a produção de melatonina, conhecida também como hormônio do sono.

Todavia, para evitar a insônia, é importante também ter bons hábitos de sono, como ficar longe das telas e evitar bebidas com cafeína antes de dormir, por exemplo. Procurar ajuda profissional pode ser interessante também caso a dificuldade persista. Agora, confira a receita a seguir:

Ingredientes

- 2 pêssegos maduros

- 1/2 maçã verde

- 3 folhas de menta

- 1/2 copo de água (100 ml)

Modo de fazer

Primeiro, pique bem os pêssegos, a maçã e as folhas de menta. Em seguida, coloque tudo no liquidificador, juntamente com o meio copo de água, e deixe bater bem. Por fim, beba um copo deste suco 30 minutos antes de dormir e relaxe.

· · ·

Leia também:

https://www.novamulher.com/receitas/2023/01/09/este-suco-de-espinafre-alface-e-maca-vai-nutrir-e-fortalecer-o-seu-cabelo-de-dentro-para-fora/

https://www.novamulher.com/receitas/2023/01/12/veja-como-fazer-um-suco-perfeito-de-maca-e-linhaca-para-perder-medidas-no-abdomen/

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.