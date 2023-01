Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 22 a 28 de janeiro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você deve ser muito inteligente para alcançar a harmonia em sua família, entender as diferenças e dar a volta por cima para que todos possam se entender.

Touro

É hora de se reinventar e mostrar ao mundo que você pode se curar e dar a volta por cima de problemas que o afetaram.

Gêmeos

Você tem algumas reações muito fortes e isso causa problemas emocionais e pessoais. É hora buscar a calma para lidar com os contratempos da vida.

Câncer

O amor chegará e fará muito bem para a sua vida, mas é importante abrir o coração e ser paciente para se encher de luz com as melhores escolhas.

Leão

Você deve colocar ordem em sua vida para conseguir alcançar todos os objetivos propostos, pois isso abrirá o seu caminho.

Virgem

Você tem uma luz que te protege e deve assumir esse poder sem perder a humildade. As boas ações abriram os caminhos.

Libra

Cuidado com as pessoas que te desgastam e roubam sua energia. Você deve inteligente para manter a atitude positiva e alegre, sem se contaminar com o mal.

Escorpião

Mudanças importantes estão por vir em sua vida que precisam de toda a sua concentração para trazer paz e harmonia; clareza para passar por todos os obstáculos.

Sagitário

A arrogância e o ego não são bons conselheiros na hora de buscar soluções para os problemas. Seja humilde.

Capricórnio

Você deve ter cuidado com suas relações e alguns problemas que estão gerando discussões que não levam a nada. Entenda e resolva.

Aquário

Aperfeiçoe sua vida profissional, mas tenha paciência porque as coisas boas vêm na hora certa. Os pensamentos de medo que você tem ao enfrentar obstáculos não devem paralisá-lo.

Peixes

É hora de encontrar um tempo para você, um tempo para relaxar, para descansar e se encher de energia para o que está por vir. Conecte-se a tranquilidade que você precisa.

