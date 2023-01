4 perfumes masculinos IMPORTADOS e que DEIXAM RASTRO

Quer se destacar em meio aos outros homens e se tornar o rei da balada ou deixar um rastro perfumado por onde passar? Então preste atenção nos perfumes a seguir. Considerado verdadeiras ‘bombas aromáticas’, esses 4 perfumes masculinos importados são os mais indicados para quem deseja chamar a atenção. Confira!

1 Million Parfum - Paco Rabanne

Um dos perfumes importados mais potentes do mercado, seu aroma deixa rastro por onde passar. É uma fragrância muito conhecida entre o público masculino e feminino, e isso tem seus benefícios e malefícios. Para o lado bom, por ser um perfume muito comercial, é fácil de agradar, contudo, pode se tornar enjoativo para as pessoas, justamente por todo mundo já conhecê-lo. Contudo, a versão Parfum traz notas diferenciadas que fogem um pouco do aroma tradicional. Suas notas são Tuberosa, Sal, Notas Solares, Couro, Âmbar Cinzento. Óleo de Monoi, Cashmeran, Ládano e Pinheiro.

Bad Intense - Diesel

É um perfume raro, que não é vendido no Brasil, sendo ideal para homens que gostam de aromas exclusivos. Seu aroma de abertura é refrescante e se destaca pela nota de caviar no coração, que é acompanhada por Noz-moscada, Canela e Bergamota no topo e Tabaco Branco e Notas Amadeiradas no fundo, deixando o perfume fresco e intenso.

Pegasus Exclusif - Parfums de Marly

O perfume mais caro da lista e que mistura aromas amadeirados e adocicados. É um perfume elegante e que marca presença.

As notas de topo são Cardamomo, Heliotrópio, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Amêndoa Amarga, Lavanda, Jasmim e Gerânio e para finalizar, as suas notas de fundo são Baunilha, Madeira Guaiac, Agarwood (Oud), Sândalo e Âmbar.

Scandal Le Parfum - Jean Paul Gaultier

O ‘rei da balada’, se destaca em meio aos outros perfumes do ambiente. Lançado recentemente, possui uma abertura fresca e floral, que evolui para algo amadeirado. É composto pelas notas de Gerânio no topo, Fava Tonka no meio e Sândalo no fundo.

Com informações do youtuber Junior Barreiros.

