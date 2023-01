Vestido com capuz: Jenna Ortega, Miley Cyrus e Rosália mostram que é a tendência de 2023

Alerta de moda! Já sabemos qual será a tendência preferida das celebridades neste 2023: vestidos com capuz!

De Miley Cyrus a Margot Robbie, a nova peça que vai arrasar no street style é o vestido capuz. Aqui está a lista de celebridades que o usaram com mais estilo, até agora.

Confira as celebridades que aderiram a tendência

Jenna Ortega em um vestido gótico com capuz

A protagonista de Wandinha se destacou na coleção Outono Inverno 23/24 da Saint Laurent, com um vestido de seda preto com um decote profundo nas costas e um capuz que deixava apenas o rosto e uma pequena parte da franja à mostra. A peça pertence à coleção Primavera Verão 2023, sim, da mesma entrega que a Saint Laurent fez com a Torre Eiffel como testemunha e na qual diferentes peças como vestidos e tops foram protagonistas por integrarem um capuz.

Rosalía: outra famosa que ama looks com capuz

Jenna não é a única que optou por esse tipo de silhueta, outras celebridades também roubaram olhares ao para usá-las. Rosalía estreou no desfile masculino outono-inverno 2023 da Louis Vuitton em Paris, vestindo um enorme anorak acolchoado, uma regata branca e calças esportivas combinando. E sim, o detalhe do capuz na cabeça também marcou presença nesta ocasião.

Margot Robbie: ama os vestidos dessa tendência

A estrela de 32 anos também não ficou para trás, e para a estreia do filme Babylon, Margot escolheu um minivestido preto sensual com capuz e decote frente única, uma roupa que ela completou com uma pulseira de prata.

Miley Cyrus no vídeo de Flowers

Assim como Jenna Ortega no desfile da Saint Laurent, Miley Cyrus aderiu à tendência das camadas, design da maison, para o videoclipe de seu mais recente hit.

Era um vestido metalizado, na cor dourada, com capuz drapeado, cintura cruzada e corte saliente que expõe todo o abdômen e confeccionado em lamê dourado. Ele faz parte da coleção Yves Saint Laurent para o outono-inverno 1992.