Os 4 signos que seguem em frente com a intuição forte que acaba de nascer

O Sol acaba de entrar em Aquário e desperta a intuição forte que habita certos signos! Para eles, é o momento de se ouvir e seguir em frente em diversos aspectos.

Confira os signos que abrem novas portas com o sexto sentido poderoso que nasceu dentro deles:

Sagitário

Esse é um momento de muita expansão que iluminará sua mente para a intuição e conhecimento. Maximize suas habilidades e não tema transmitir o que sabe, mas também guarde algumas revelações para si e assim as use na hora certa. Empreendimentos e novos caminhos podem ser beneficiados. A chance de que novos amores entrem em sua vida é grande.

Capricórnio

Existe muita intuição e energia o ajudando a colocar seus projetos em prática agora ou se destacar. É um ótimo período financeiro e de crescimento em todas as esferas importantes. Ouça em seu interior os direcionamentos para abrir novas portas e compreender ainda mais pessoas relevantes. Suas comunicações e planos são mais ágeis!

Confira mais: Os signos que podem ter problemas para se abrir ao amor

Aquário

Existe poder extra e isso também irá aflorar a intuição, lembre-se que é o momento de abraçar um novo ciclo e ouvir as mensagens esperançosas do seu coração. A chance de realizar desejos é alta e, ao compreender e colocar em praticas lições aprendidas com o passado, finalmente os pensamentos sobre progresso e amor começam a se tornar realidade.

Peixes

A intuição desperta e é possível aproveitar as informações que chegam; lembre-se de ficar mais em silencio para poder se ouvir de verdade. É hora de compreender o caminho e alguns carmas que podem chegar ao fim, principalmente envolvendo relacionamentos. Dessa maneira, sua comunicação é facilitada e a vida social pode ter uma guinada transformadora.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!