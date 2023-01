Os 4 signos que devem preparar os corações para emoções em breve

O Sol acaba de entrar em Aquário e alguns signos do zodíaco devem se preparar para viver as emoções que essa fase reserva para o seu coração.

Confira quais são os quatro signos e como isso pode acontecer:

Leão

As parcerias entram em evidencia e novas paixões podem nascer, pois a intimidade e sintonia se aprofundam. Para solteiros, pessoas querendo compromisso podem dar as caras. Relacionamentos buscam estabilidade de forma prática. Evite deixar o pessimismo tomar conta na vida sentimental e permita-se sair da estagnação. Logo tudo ficará mais simples!

Virgem

É hora de sentir a vida se transformando e o cotidiano tomando novos rumos. Permita-se lidar com a rotina de outra forma e se surpreenda com os resultados. Além de potenciar o autocuidado, as energias podem atrair pessoas muito sintonizadas com a sua energia. A comunicação está em alta e deve ser usada a seu favor.

Confira mais: Os signos que podem ter problemas para se abrir ao amor

Libra

A alegria compartilhada se tornará mais presente em sua vida e muita novidade pode surgir. Para casais, momentos especiais e que trazem o melhor de cada um renovam as energias. Quem está em busca de um novo amor, pode encontrá-lo fazendo algo que o faz feliz ou deixa as características em comum em evidencia. Para quem estava em conflitos, a comunicação trará bons resultados e resolução.

Escorpião

Uma nova fase e ciclo marca sua jornada agora, principalmente envolvendo o lar, família e parceiros. É hora de compreender alguns problemas, pois alguém pode voltar para a sua vida sob nova perspectiva; renove-se. Empreendimentos podem fluir e as ideias são boas. Novos admiradores e assuntos do coração irão movimentar a vida!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!