Maquiagem: 6 cores de sombra que são tendência neste 2023 para arrasar no look!

A gente sabe que o último ano foi dominado por todo tipo de delineado, desde o mais comum, delineado gatinho, até os delineados gráficos, inspirados na série Euphoria. Mas, em 2023, as pálpebras voltarão a ver sombras nas mais variadas cores.

Isso não quer dizer que o delineador não fará mais parte de 2023 não, viu? É só que neste ano, também veremos lindos looks com sombras em acabamento fosco, cintilante e até holográfico.

Do champanhe ao rosa barbie, aqui está a lista que a Glamour separou, das cores que se destacarão na coleção de maquiagem este ano.

5 cores de sombra que serão tendência neste 2023

Verde água

Este tom pastel esverdeado fará seu retorno triunfante ao mundo da beleza, especialmente na primavera/verão 2023. Ele fica bem em quem tem olhos grandes e amendoados, e você pode usá-lo em sua versão fosca ou com um toque de brilho.

Lilás

Desde o Globo de Ouro que sabíamos que o lilás iria predominar o ano todo, não importa se você usa sombra, delineador ou mesmo rímel. Por aqui, deixamos a inspiração de Lily Collins para te encorajar a recriar o look.

Champanhe

Se você gosta de cores de sombra mais naturais, esse tom se tornará seu melhor amigo. Vai bem sozinho, com sombras mais escuras e até com delineador gráfico. Além disso, você pode usar cores semelhantes para o resto do rosto e dar um efeito monocromático. Se você tem olhos pequenos, é a escolha certa.

Rosa barbie

Os tons de rosa continuarão dominando em todas as suas tonalidades e intensidades, desde o Viva Magenta, que é o Pantone de 2023, até o rosa Barbie, que continuará em alta.

Você pode optar por pintar toda a pálpebra ou ficar natural com apenas um toque no canal lacrimal.

Azul bebê

O tom azul bebê será seu aliado se você deseja obter um visual mais terno e sexy. Inspirada nos tons vintage dos anos 60 e 80, você precisa experimentar no seu look.

Dourado

Sem dúvida, esse tom extremamente natural fará com que sua maquiagem dê um up. É ideal se você tem olhos castanhos ou claros, pois amplificará seu olhar. Fica a seu critério optar por um dourado intenso ou mais sutil como o de Margot Robbie.