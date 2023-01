Esses perfumes femininos de uma MARCA NACIONAL que LEMBRAM IMPORTADOS

Sendo brasileiro, você provavelmente conhece a Natura. Presente em muitos lares, seja em forma de hidratantes, perfumes, e diversos outros itens para o corpo, a marca é uma das mais famosas nacionalmente e é uma das principais no quesito fragrâncias.

E se você é fã, sabe que ela traz perfumes para todos os gostos e bolsos, criando até mesmo aromas de qualidade, elegantes e que até parecem importados, mas com o preço de nacional. Mas se você não sabia disso, não se preocupe e fique ligado nas indicações abaixo, com os perfumes da marca Natura mais parecidos com os importados.

Luna Absoluta

Com um aroma de orquídea negra que se desataca, a fragrância possui intensidade moderada e fixação de seis horas. Seu uso indicado são os dias frescos e frios e, segundo a youtuber Alice Yan, seu aroma está próximo à La Nuit Tressor, de Lancôme.

Seus acordes são Framboesa, Romã, Pera e Bergamota no topo. Orquídea, Rosa, Folha de Violeta, Jasmim Egípcio e Jasmim no coração e Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro no fundo.

Essencial Supreme

Um perfume floral atalcado, com um fosse de canela. Também funciona melhor em dias frescos e frios. Sua referência olfativa é Insolence, de Guerlain.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli, Almíscar, Mirra, Sândalo, Ambreta, Cenoura e Cedro.

Kayak Aventura

Um clássico da marca, Kayak faz sucesso entre os homens, mas a versão feminina também agrada muito as mulheres. A versão Aventura traz notas aquosas e refrescantes, perfeitas para dias quentes. Seu aroma se assemelha ao de Tommy Girl, também clássico, mas da perfumaria importada.

Leva notas de Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja no topo. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.