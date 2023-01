Top 5 hidratantes para todos os tipos de pele

Está procurando os melhores hidratantes disponíveis no mercado nacional? Então fique ligado nas opções a seguir. Com 3 hidratantes para a pele e 2 para o rosto, você terá uma pele suave, hidratada e com um aroma agradável. Confira!

Tododia Manga Rosa e Água de Coco

Em contrapartida com os anteriores, a marca também possui hidratantes mais refrescantes e perfeitos para o verão, como o Manga Rosa e Água de Coco. Além do aroma agradável e da hidratação profunda, seu toque é mais gelado, dando uma sensação de frescos para a pele. Seu cheiro de manga é leve e o que predomina é a água de coco. Além de tudo isso, o creme pode ser colocado na geladeira antes da aplicação, proporcionando ainda mais uma sensação refrescante.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa

Seu potencial está mais no perfume do que na hidratação. Na fórmula leva gotas purificadas de Quinoa, que segundo a marca, é considerada a ‘semente da beleza’, oferecendo hidratação profunda e produção de colágeno, que deixa a pele com aspecto mais jovem.

LEIA TAMBÉM: Os 4 melhores hidratantes da linha Tododia

Kissme Rosa Marcante - Eudora

A loção hidratante de outra marca forte no ramo da perfumaria contém o mesmo cheiro que o perfume, adocicado e com rosas refrescantes. É ideal para quem prefere aromas intimistas, pois sua projeção é moderada. As notas de topo são Lichia, Bergamota e Limão Italiano. As notas de coração são Rosa, Morango Silvestre e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Algodão-Doce e Almíscar.

Para o rosto, os indicados são:

Gel Creme Hidratante Antioleosidade Revitalif Hialurônico - L’Oréal Paris

A L’Oréal Paris começou a investir recentemente em produtos para pele oleosa e o gel hidratante Revitalift é uma das novidades da marca. Possui ótima absorção e é indicado para ser utilizado antes do protetor solar. Além disso, sua ação é anti-idade e antioleosidade.

Hidratante Facial Aqua 360 - Bisyou

Um produto com fabricação nacional e que apresenta um toque 100% seco. Seu aroma é fresco, com sensação de banho tomado. Entre os benefícios estão o ácido hialurônico, o esqualano vegetal e o acquabio.