Skincare: saiba como aplicar o sérum corretamente

Vamos lá, já sabemos que o sérum se tornou essencial em nossa rotina de beleza, pois ele possui ótimas propriedades para o cuidado com a pele, graças ao seu nível de concentração de ingredientes ativos.

Embora o uso desse produto já tenha surgido a um bom tempo, é possível que não estejamos aplicando da melhor maneira, pois por mais fácil que possa parecer, alguns erros são bem comuns na hora de usar.

Como aplicar bem os seus séruns

Não toque diretamente na pele

Um dos principais erros na hora de aplicar o sérum é colocarmos o dispensador ou conta-gotas diretamente na pele, fazendo com que as bactérias invadam o produto. O mais importante antes de iniciar nossa rotina de beleza é limpar as mãos, pois devemos primeiro colocar os produtos nas palmas das mãos, mantendo distância do aplicador para evitar a contaminação.

Use as palmas das mãos

Despeje as gotas do sérum nas palmas das mãos, não nos dedos, pois por ser um produto muito líquido pode escorregar nas mãos e você vai acabar desperdiçando muito produto.

Aplique somente a quantidade necessária

Cada sérum é diferente, e você deve seguir a aplicação conforme indicado, pois se usar mais produto do que o recomendado, estará desperdiçando e não funcionará.

Evite esfregar demais

Podemos achar que a aplicação do nosso sérum deve ser uniforme e cobrir todo o rosto, então tendemos a esfregar muito o produto na pele. Mas, o melhor para a correta aplicação do sérum é pressioná-lo na pele de uma única só vez. Depois de colocar o produto nas palmas das mãos, leve as mãos ao rosto e empurre-as suavemente por todo o rosto. Pressione por alguns segundos e continue com leves toques para maior penetração.

Conheça suas necessidades

Determine o sérum que você usará e evite combinar mais de dois, pois pode acabar entupindo os poros e não obterá os resultados desejados. A Quien recomenda o uso de um pela manhã e outro à noite, para que você possa obter todos os benefícios de cada um sem sobreposição.

Leve em conta também os ingredientes que eles contêm, para que você possa combater diferentes necessidades, como a niacinamida e o ácido hialurônico, que podem combinar bem, mas são usados para problemas diferentes.