Sinais de que a sua relação está mal E SÓ VOCÊ NÃO PERCEBEU

Terminar um relacionamento costuma ser um processo doloroso, por isso, os sentimentos costumam pregar peças ou ignorar atitudes que demonstram claramente que a relação não é mais saudável como antes.

Se algum amigo seu já tentou te alertar ou você mesma parou para refletir que a sua relação não tem mais jeito, os sinais a seguir vão confirmar que a sua relação está mal e que talvez seja hora de dar um fim.

1. As discussões sempre partem do mesmo argumento

A terapeuta sexual Lauren Consul comenta que um dos sinais mais claros que a relação está passando por problemas é quando os argumentos em uma conversa são superficiais e um dos dois sempre quer ter razão e isso não leva a lugar nenhum. “Se ficarmos presos na ‘visão certa’, estamos dizendo que a experiência de uma pessoa é válida e a da outra não”, comenta.

2. Não querer responsabilidades

Quando a relação consiste em colocar o fracasso ou o sucesso no outro, é sinal de que não há maturidade e nem responsabilidade. Nesse caso, frases como “se meu parceiro mudasse ou fizesse de maneira diferente, tudo ficaria bem” indicam que a culpa é sempre do outro. “É muito mais fácil apontar o dedo para o nosso parceiro, mas o que você faz também impacta seu parceiro, que então impacta você”, diz Lauren.

3. Não há curiosidade ou interesse pelo outro

Com o passar do tempo, uma relação vai ganhando confiança, mas também acaba caindo na rotina. Isso é algo comum, mas é preciso sempre buscar coisas diferentes. Caso você ou seu parceiro não esteja mais curioso ou querendo conversar e saber mais um do outro, é sinal de que as coisas estão ruins.

“Quando começamos a namorar, fazemos muitas perguntas e nos interessamos um pelo outro, mas com o tempo nos esquecemos ou começamos a presumir e paramos de fazer perguntas ao nosso parceiro”.

4. Falta apoio e trabalho em equipe

Um sinal derradeiro de fim de uma relação é a falta de apoio ou proteção. Se o seu parceiro não compra mais as suas brigas ou tenta te defender em uma discussão, é sinal de que ele não confiança mais em você ou não se importa tanto.

“Nenhum casal é perfeito, mas apoio, confiança, respeito e colaboração separam aqueles que vão longe daqueles que não vão”, finaliza.