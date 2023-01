Perfumes masculinos importados e baratos existem? Sim! Veja 6 opções

Você gosta de colecionar perfumes, mas sempre opta por nacionais pois considera os importados muito caros? Saiba que nem sempre um aroma estrangeiro é sinônimo de preço alto. A lista a seguir, por exemplo, traz diversas fragrâncias masculinas importadas e com um bom custo-benefício. Confira!

Night Caviar - Paris Elysees

Ideal para festas e eventos noturnos, Night Caviar possui um aroma próximo ao de 212 VIP Black, mas de forma mais ‘agressiva’ e com menor preço, ficando atrás apenas na performance.

As notas de topo dessa fragrância são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

Cuba Milestone - Cuba Paris

Possui uma fragrância intensa, que chama a atenção no ambiente, mas que com o tempo se mostra versátil. É similar ao Creed Aventus, com notas de abacaxi e groselha preta bem próximas.

As notas de topo são Groselha Preta, Abacaxi, Bergamota Siciliana e Maçã. As notas de coração são Vidoeiro, Junípero ou zimbro, Patchouli e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento e Baunilha.

Boum Sport - Jeanne Arthes

É uma fragrância considerada coringa, pois funciona em qualquer ocasião e temperatura. Seu aroma é aromático, erbal e marinho, trazendo frescor ao dia-a-dia. É composto por Notas Oceânica, Sálvia, Bergamota e Lavanda. Se você gosta de frequentar a academia ou realizar esportes cheiroso, é o perfume mais indicado.

Outras fragrâncias que seguem a mesma ideia de aromas bons e baratos são:

Vodka Wild, de Paris Elysees; Volcano, de New Brand e Caliber 12, de Jeanne Arthes.

