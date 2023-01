O que o tarot revela para os próximos dias de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Estamos prestes a entrar no final de semana, mas até o próximo domingo (22) muita coisa pode acontecer. O que acha de conferir uma previsão e análise geral sobre o que as cartas do tarot têm a dizer sobre os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Caso tenha se interessado, basta que busque seu signo na lista a seguir.

Leão

Para a semana de Leão, as cartas indicam que tal pessoa será recompensada por todo o esforço e empenho dedicado nos últimos meses, podendo trazer um retorno financeiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Por último, fique atento, pois algo especial deve acontecer e te fará recuperar toda a motivação.

Virgem

Para a pessoa de Virgem, as cartas reforçam que é importante ter paciência e entender que nem sempre as coisas saem como planejado ou com base em nossas expectativas. Trabalhe estes pontos para que sua jornada possa fluir.

Libra

Para a pessoa de Libra, as cartas do tarot trazem um importante conselho: aproveite mais as coisas simples da vida e tire um tempo para relaxar. Além disso, esta será uma etapa em que tal indivíduo se abrirá mais para o amor e conhecer gente nova.

Escorpião

Sobre a pessoa de Escorpião, as cartas aconselham para que faça mais o que gosta, deixando de lado um pouco a parte racional, isso porque o universo está ao seu lado, conspirando ao seu favor. São dias para se inspirar e arriscar.

Com informações do portal Depor.

