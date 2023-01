Maquiagem: Kendall Jenner usa este truque de maquiagem para lábios nude carnudos

Kendall Jenner sempre tem lábios volumosos, mas como ela faz isso?

Atualmente, os truques de maquiagem dos maquiadores de Hailey Bieber, Jennifer Lopez e companhia, estão sendo revelados no TikTok e no Instagram. Agora é o truque de Kendall Jenner para ‘delinear os lábios’, que está causando sensação no mundo da beleza.

Como é o truque de maquiagem de Kendall?

Lábios delineados estão na moda. O contorno labial é levemente pintado e o delineador labial é aplicado sobre ele (e não por cima). Kendall Jenner é uma grande fã desse visual de maquiagem e o apresenta regularmente em sua conta do Instagram. Como em um dos seus últimos posts, abaixo.

Por trás do visual de Kendall Jenner está a maquiadora de celebridades Mary Phillips, que também postou em sua conta no Instagram. Mas, qual é a técnica por trás dos lábios delineados e nude de Kendall Jenner?

Bronzer no lugar do delineador: o truque para maximizar o volume da boca

A influenciadora de beleza Rose Siard mostrou em seu Instagram o truque de Mary Phillips para seus lábios parecerem mais carnudos. “Mary Phillips não faz absolutamente nada de errado, mas ela usa uma certa técnica labial e quero ver como ela fica na luz natural”, diz Rose no vídeo. Usando uma maquiagem que ela criou para Jennifer Lopez há algum tempo, a influenciadora explica que contornar (e desenhar demais) os lábios serve para adicionar volume.

No entanto, para obter exatamente essa aparência de lábios macios e naturais, use um bronzeador em vez de um delineador de lábios. O bronzer é feito para contorno, então por que não nos lábios não seria também?

Use um bronzer cremoso e pincel para pintar discretamente o coração dos lábios e o contorno do lábio inferior sem linhas ásperas. Depois, pegue um delineador e continue delineando os lábios. Importante: Ao final, esfume novamente o contorno com um pincel grosso e macio. O resultado impressiona: lábios nudes cheios e sem marcas, assim como o de Kendall Jenner.