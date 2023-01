Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 20 a 22 de janeiro de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 22 de janeiro de 2023:

Áries

Sexta-feira para analisar as mudanças necessárias para ser melhor em sua vida pessoal. Lembre-se que você está no período de tomar decisões importantes e crescer mais na vida profissional.

Não tenha medo do futuro porque seu signo é o líder e você sempre pode ser o primeiro em tudo que se propõe a fazer. Será um final de semana de muita diversão e festas. Você fará uma viagem para passear e sairá tudo bem.

A autoestima aumenta. Cuidado com problemas no pescoço e nas costas, deixe o estresse de lado. Você vai viver um sábado de trabalho até tarde e vai colocar assuntos em dia. Um amor do signo de Capricórnio ou Touro o procurar.

Touro

Fim de semana de estar com uma energia muito boa ao seu redor para realizar tarefas em casa e no trabalho.

Seu signo é dominado por tudo relacionado a questões de trabalho e ganhar dinheiro ; você está a tempo de alcançar, mas deve planejar bem ao empreender.

Você será convidado para uma festa no seu trabalho, mas tente não beber muito álcool e não fale sobre sua vida pessoal. Você vai continuar cuidando da saúde. Com seu parceiro, você permanecerá muito estável e formal. Uma consulta.

Alguns amigos se aproximam de você. Cuidado com um amor do passado que vai falar de você por despeito; procure ficar em paz em seus relacionamentos.

Gêmeos

Momento de boas notícias e convites. Oportunidade para trabalhar num novo projeto que o fará sentir-se melhor. Tente abraçar todas as oportunidades que aparecerem em seu caminho, você está na fase de construir um patrimônio.

No amor, você terá problemas com seu parceiro por causa de ciúmes e traições amorosas; procure sempre resolver tudo na sua vida pessoal , lembre-se que os geminianos têm uma constante mudança de sentimentos e precisam de cautela.

Se você perceber que não se entende mais apaixonado, fique um tempo sozinho. Alguém pede ajuda financeira e apoio. Você receberá um convite no sábado para sair com alguém do signo de Fogo.

Câncer

Fim de semana para estar com companhias muito boas e falar sobre paixão. Lembre-se que seu signo é muito sentimental, mas deve ter cuidado com o excesso de apego.

Dias de sorte. Assuntos envolvendo a espiritualidade tendem a ir muito bem em sua vida e podem abrir caminhos. Cuidado com dores de estômago ou intestinais. Comece a comer de forma mais saudável agora.

Pagamentos atrasados . Evite de pensamentos negativos e rancores. Os solteiros encontrarão um amor muito compatível do signo de Virgem ou Escorpião.

Leão

Sexta-feira de transformação total da sua vida e intensidade. Você fará as renovações das suas energias positivas para ser melhor.

Deixe para trás todas aquelas amizades e amores tóxicos que só o procuram quando precisam. Será uma sexta-feira de reuniões de trabalho e mudanças de funções.

Pagamentos pendentes. Você vai comprar uma passagem e planejar uma viagem para março. Você fará uma pequena reforma em sua casa e atrairá a abundância.

Cursos de idiomas e relações com o exterior. Domingo de comunicação divina e convivência com a família. Não deixe de perseverar e lutar para alcançar todos os seus objetivos.

Virgem

Você viverá um final de semana analisando uma mudança de emprego para ganhar mais e crescer financeiramente. Lembre-se que você está em tempo de crescer profissionalmente e ter seu próprio negócio, pare de pensar e faça.

Você receberá uma exigência para fazer alguns pagamentos ou esclarecer documentos. Planos de mudança. Um curso nos fins de semana o ajuda a crescer.

Você continuará muito estável com seu parceiro atual. Os solteiros vivem um amor fugaz e apaixonado. Lembre-se que você não deve ficar estagnado, é melhor continuar com seu projeto de vida.

Libra

Sexta-feira para retirar da sua vida tudo o que não precisa e fazer uma metamorfose total para renovar o seu espírito.

Lembre-se de que você está no seu melhor ano e pode encontrar o amor verdadeiro. Quem está em um relacionamento, pode dar um passo muito importante.

Boa hora para renovar tudo ao seu redor como mudança de visual, alimentação, continuar praticando exercícios, abrir um negócio e buscar ser mais independência.

Necessidade de ajudar ou apoiar alguém. Você terá uma revelação importante. Será um final de semana de muito trabalho e para resolver pendências. Um convite que trará muita felicidade.

Escorpião

Fim de semana para ter a oportunidade de crescer na vida pessoal e consolidar um amor. Lembre-se que seu signo é água e o sentimental domina; esteja bem emocionalmente.

O que você tanto almeja se tornará realidade. A família pode aumentar. Tente ser mais saudável. Você deve controlar seus nervos e parar com esses pensamentos ruins, lembre-se que seu cérebro às vezes te sabota , então fique calmo; tudo vai dar certo.

Você faz planos para uma mudança. Reuniões no trabalho com alterações. Desconfie dos vizinhos e não se abra com qualquer pessoa.

Sagitário

Pendencias são resolvidas. Se antecipe para não perder a sua tranquilidade. Não seja tão obsessivo no amor; relaxa e curta seu parceiro.

Tenha em mente que se for para ser seu, ninguém vai tirar isso de você, melhor viver com segurança em si mesmo.

Você será convidado para fazer uma viagem. Você continua com a dieta e exercícios. No amor, o sagitariano solteiro conhece alguém de Áries ou Virgem que será muito compatível.

Não ligue tanto para o que falam de você; lembre-se que você é como o Sol, sua luz é muito forte e isso ofusca os outros. Cuidado com as traições e amores do passado, não esqueça que você deve fechar esse círculo.

Capricórnio

Fim de semana de pressa para avançar e crescer. Janeiro será muito bom, mas é preciso ter cuidado com os problemas de dividas.

Convites importantes. Cargos de liderança e importantes; acredite no seu potencial. Cuidado com explosões e não trate mal quem ama você.

Você se depara com alguém que não vê há muito tempo, mas é para fechar esse círculo. Cuidado com a inveja e procure manter os olhos bem abertos com as pessoas no trabalho.

Tem gente ruim por perto, procure estar sempre alerta. Você está saindo de férias e vai curtir muito com um amor de Áries ou Libra. Um passo no relacionamento.

Aquário

A sorte a seu favor. No fim de semana você terá muito ânimo para seguir em frente e começará a sentir as boas energias fluindo.

As energias estão sendo renovadas para o seu bem, não hesite em comemorar e estar com quem ama. Você deve tomar cuidado com amores do passado que podem procurá-lo; é hora de finalizar essa situação para viver com plenitude.

Mudanças no trabalho e movimentos de empregos. Cuide das dores nas costas e no pescoço; energias ruins podem estar ao redor e é melhor investir em alguns banhos de ervas. Clique aqui para ver algumas receitas!

Peixes

Fim de semana para organizar questões de trabalho e colocar sua vida pessoal em ordem. Você ganha dinheiro extra para fazer pagamentos atrasados. Oportunidade de trabalho.

Cuidado com as fofocas de um ex e não procure mais o passado. Você conhecerá um novo amor e pode ser do signo de ar, o que trará muitas alegrias.

Você compra passagens para fazer uma viagem. Você paga as dívidas. Continue cuidando da saúde com exercícios e lembre-se de que seu ponto fraco são é a ansiedade e isso ajuda você a melhorar sua mente. Mudança de visual.

