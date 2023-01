Esta é a luz fantasma descoberta pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço que deixou especialistas aterrorizados

Em aglomerados gigantes de centenas ou milhares de galáxias, inúmeras estrelas vagam entre as galáxias como almas perdidas, emitindo uma névoa fantasmagórica de luz. Essas estrelas não estão ligadas gravitacionalmente a nenhuma galáxia em um aglomerado.

A questão incômoda para os astrônomos tem sido: como as estrelas ficaram tão espalhadas pelo aglomerado em primeiro lugar? Várias teorias concorrentes incluem a possibilidade de que as estrelas foram retiradas das galáxias de um aglomerado, ou foram lançadas após fusões de galáxias, ou estavam presentes no início dos anos de formação de um aglomerado, muitos bilhões de anos atrás.

Como detalhado pela NASA, uma pesquisa infravermelha recente do Telescópio Espacial Hubble, que procurou por essa chamada “luz intraaglomerado”, lança uma nova luz sobre o mistério.

As novas observações do Hubble sugerem que essas estrelas estão vagando por bilhões de anos e não são um produto de atividade dinâmica mais recente dentro de um aglomerado de galáxias que as eliminaria das galáxias normais.

A pesquisa incluiu 10 aglomerados de galáxias tão distantes quanto quase 10 bilhões de anos-luz. Essas medições devem ser feitas do espaço porque a fraca luz intraaglomerado é 10.000 vezes mais fraca do que o céu noturno visto do solo.

A pesquisa revela que a fração da luz intraaglomerado em relação à luz total no aglomerado permanece constante, olhando bilhões de anos para trás no tempo.

As estrelas podem ser espalhadas fora de seu local de nascimento galáctico quando uma galáxia se move através de material gasoso no espaço entre as galáxias, enquanto orbita o centro do aglomerado. No processo, o arrasto empurra gás e poeira para fora da galáxia.

Como detalhado pela NASA, no entanto, com base na nova pesquisa do Hubble, a equipe descarta esse mecanismo como a principal causa da produção estelar intraaglomerado.

Isso ocorre porque a fração de luz intraaglomerado aumentaria ao longo do tempo até o presente se a remoção fosse o fator principal. Mas esse não é o caso dos novos dados do Hubble, que mostram uma fração constante ao longo de bilhões de anos.

Se as estrelas errantes fossem produzidas por meio de um jogo de pinball relativamente recente entre as galáxias, elas não teriam tempo suficiente para se espalhar por todo o campo gravitacional do aglomerado e, portanto, não traçariam a distribuição da matéria escura do aglomerado.

Mas se as estrelas nasceram nos primeiros anos do aglomerado, elas terão se dispersado completamente por todo o aglomerado. Isso permitiria aos astrônomos usar as estrelas rebeldes para mapear a distribuição de matéria escura no aglomerado.

Essa técnica é nova e complementar ao método tradicional de mapeamento da matéria escura, medindo como todo o aglomerado distorce a luz dos objetos de fundo devido a um fenômeno chamado lente gravitacional.

A luz intraaglomerado foi detectada pela primeira vez no aglomerado de galáxias Coma em 1951 por Fritz Zwicky, que relatou que uma de suas descobertas mais interessantes foi a observação de matéria intergaláctica fraca e luminosa no aglomerado.

Ainda de acordo com as informações, como o aglomerado Coma, contendo pelo menos 1.000 galáxias, é um dos aglomerados mais próximos da Terra, ele foi capaz de detectar a luz fantasma mesmo com um modesto telescópio de 18 polegadas.

Texto com informações da NASA