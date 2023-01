Esses são OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS do sol para a sua saúde

Você já se sentiu mais vivo e com energia pelo simples fato de ter contato com a luz do sol? Não, isso não é apenas impressão, já que o contato com os raios solares trazem diversos benefícios para a saúde.

De acordo com matéria da BBC, poucos minutos de exposição diária nos horários indicados trazem benefícios para o corpo, entre eles a melhora no humor, diminuição de pressão arterial, fortalecimento dos ossos, dos músculos e do sistema imunológico.

Vitamina D

Em contato com a luz do sol, o sistema imunológico começa a produzir vitamina D. “Quando o sol incide sobre a pele, a radiação atinge uma molécula de 7-desidrocolesterol. Ela transforma o 7-desidrocolesterol em pré-vitamina D. Depois, leva vários minutos para que a pré-vitamina D se transforme em vitamina D. É a temperatura do seu corpo que faz esta segunda transformação”, explica a professora Ann Webb, que ministra aulas de radiação atmosférica na Universidade de Manchester, Reino Unido.

Segundo a profissional, a partir da vitamina D, o corpo consegue absorver cálcio e fosfato, minerais importantes para a saúde dos ossos, dentes e músculos. “Parece haver alguma evidência de que contribui para o sistema imunológico, como também pode ajudar a proteger contra algumas formas de câncer e doenças autoimunes, como esclerose múltipla”, complementa a professora.

Estudos mostram que, caso haja falta de vitamina D no corpo, o indivíduo está suscetível a problemas como doenças cardíacas, diabetes e demência.

Tempo de exposição e outros métodos

Com altos níveis de calor, principalmente no verão, é preciso ficar atento ao tempo de exposição e horários. Os médicos não recomendam muitos minutos em contato direto com a luz do sol, mas isso não tem um consenso e varia de acordo com o tom de pele. É preciso evitar também o horário em que o sol está mais forte, que é entre 9h/10h e 16h/17h.

Caso seja constata a falta de vitamina D a partir de exames, um médico especializado pode indicar o uso oral de complementos que contenham a vitamina.

ATENÇÃO

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso você apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.