As mensagens das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até o domingo (22)

Além de fazer um panorama geral e trazer previsões, as cartas do tarot também podem contribuir com importantes conselhos para a vida das pessoas. Quer descobrir qual a mensagem que eles trazem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até o domingo (22)? Então, basta que busque seu signo na lista a seguir.

Sagitário

Esta é uma semana em que as cartas do tarot recomendam que a pessoa de Sagitário esteja próxima de familiares e amigos. Além disso, é importante processar seus sentimentos e compartilhar aquilo que não te faz bem para que assim possa seguir sua jornada.

Capricórnio

Para a pessoa de Capricórnio, o tarot reforça que estes serão dias em que deve focar em você e fazer aquilo que te proporciona bem-estar. Saia para fazer esportes, caminhar, ligar para amigos, dar um passeio no parque, entre outros.

Aquário

Um conselho importante do tarot para a pessoa de Aquário é: tome cuidado com a inveja. Não deixe que este seja um fator que transpareça mais em você e mostre que está longe disso. Em linhas gerais, este signo fecha a semana com muita paz.

Peixes

Para a pessoa de Peixes, o tarot traz a mensagem de que nem tudo precisa ser decidido agora, principalmente porque algumas decisões podem impactar grandemente a sua vida. Aproveite os dias para relaxar e pensar no que realmente quer fazer.

Com informações do portal Depor.

