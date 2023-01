3 perfumes da Natura e 3 do Boticário para você ter na coleção

Gosta de perfumes nacionais? Confira a seguir 6 opções de fragrâncias femininas para você adicionar ao seu acervo.

Luna Intenso - Natura

Um perfume que lembra até mesmo uma fragrância importada. A fragrância é um clássico da marca e a sua versão Intenso é sedutor e adocicado e amadeirado, ideal para dias frios e encontros. Suas notas estão próximas de Jimmy Choo Eau de Parfum e são elas Groselha Preta, Pêssego e Pera no topo, Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale no coração e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

Botica 214 Golden Gardênia - O Boticário

Conhecido como “aroma que gruda no osso”, este também é um perfume ‘bomba’, com uma fragrância que chama a atenção por todo o ambiente. É adocicado na medida certa e lembra o importado L’Interdit, da marca Givenchy.

Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta compõem as notas de topo. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Ekos Alma - Natura

Um perfume com aroma diferenciado, que não agrada todas as pessoas. É uma fragrância ‘bombástica’ com alto poder de fixação tanto na pele como na roupa. Também é considerado um perfume compartilhável.

Leva notas de topo de Pimenta Preta, Cardamomo, Mate, Pimenta Rosa e Bergamota no topo. As notas de coração são Vitória Régia, Magnólia, Rosa, Jasmim, Violeta e Osmanthus e as notas de fundo são Copaíba, Breu-Branco, Mirra, Ládano, Benjoim, Patchouli ou Oriza, Vetiver, Olíbano, Cumarina, Cenoura e Baunilha.

Elysée Succès - O Boticário

Tem uma proposta diferencia, autêntica e elegante. Sua base é bem amadeirada, se misturando às notas de rosa e frutadas. Possui alta fixação, mas é mais contido na projeção.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

Essencial Supreme - Natura

Um dos perfumes da marca que mais fixam na pele.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Cedro e Ambreta.

Glamour Diva - O Boticário

Sua alta ficção acontece pois o perfume possui uma composição de notas de topo: Amora, Laranja Amarga, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Cereja, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Peônia e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Sândalo, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

