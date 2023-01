Quais são os tipos de sonhos mais comuns?

Você costuma sonhar muito? Seja de forma acordada ou na literal, o sonho é um modo de ‘fugir’ da realidade, mas para isso, o cérebro mistura cenas reais do seu dia-a-dia com outras fictícias e até mesmo absurdas, mas que em muitos casos pode ser comum entre as pessoas.

Confira a seguir os sonhos mais comuns e seus possíveis significados, segundo o site ‘Capricho’.

Sonhar que está caindo

Ao menos uma vez na vida, você já sonhou ou vai sonhar que está caindo. Além de uma sensação única, o sonho proporciona diversas teorias e possíveis explicações. Muito se fala que, ao sonhar que está caindo, a sua alma está saindo do corpo, mas no mundo das interpretações dos sonhos, o sonho pode indicar a queda de uma pessoa, que proporciona a transformação em sua vida.

Sonhar que conhece algum famoso

Esse sonho está relacionado ao desejo. Afinal, quem nunca sonhou acordado em conhecer seu ídolo? Pois bem, isso é refletivo nos sonhos noturnos, onde você encontra um modo de ter a atenção de alguém que você admira, mesmo que de modo ficcional. Porém, o sonho pode te motivar a correr atrás dele, e criar métodos para realmente conhecer essa pessoa.

Sonhar com morte

Um sonho que todo mundo quer evitar, mas que é comum. Seja a morte de algum parente, amigo ou até mesmo um estranho, esse tipo de sonho causa uma melancolia ao acordar. Contudo, como no mundo dos sonhos as coisas não são literais, esse tipo de sonho pode ser na verdade um aviso para que você mude seu estilo de vida, para que aproveite mais, já que morte é vida.

Sonhar que está voando

Relacionado ao primeiro sonho, esse é um dos mais esperados pelas pessoas, já que ele proporciona uma sensação que o ser humano não é capaz de sentir de forma natural. Sonhar que está voando pode indicar uma necessidade de se afastar de algumas questões do cotidiano, onde você pode estar passando por um conflito.

