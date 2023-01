Perfumes femininos que NÃO DESAPARECEM em dias quentes e são muito elogiados

Buscando um perfume refrescante para enfrentar o calor? Confira as 8 opções a seguir, que mesmo com altas temperaturas, ficam na pele por muito tempo.

Floratta Love Flower - O Boticário

As notas de topo são Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Cashmeran, Sândalo e Cedro.

Kriska Jeans - Natura

As notas de topo são Limão, Bergamota, Toranja, Notas Verdes e Laranja. As notas de coração são Flor de Íris, Angélica, Gengibre, Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

Rosa Damascena - Granado

As notas de topo são Toranja, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Patchouli.

Fleurs de Cerisier Happy Cherry Eau De Toilette - L’Occitane en Provence

As notas de topo são Limão e Melancia. As notas de coração são Flor de Cereja, Cereja, Rosa, Groselha Preta e Violeta e as Notas de fundo são Amadeiradas.

Fuji Green Tea - The Body Shop

As notas de topo são Chá Verde, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Camélia e Violeta.

212 VIP Rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Pêssego e Rosa e as notas de fundo são Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

Aqua Allegoria Ginger Piccante - Guerlain

As notas de topo são Gengibre, Bergamota e Limão. As notas de coração são Rosa e Pimenta e as notas de fundo são Almíscar Branco. e Cedro.

Mademoiselle Guerlain - Guerlain

As notas de topo são Gálbano, Bergamota, Laranja e Limão. As notas de coração são Íris, Marshmellow, Flor de Laranjeira e Folha de Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Couro e Almíscar.