Os signos que podem voltar com um ex mesmo com o fim do Mercúrio Retrógrado

O novo ano começou logo com um Mercúrio Retrógrado, evento conhecido por promover atrasos e contribuir para que o passado retorne. Em 18 de janeiro essa fase chega ao fim, mas alguns signos do zodíaco ainda podem passar pelo clássico de voltar com um ex mesmo assim!

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Câncer

Alguns conflitos podem começar a se solucionar, inclusivo quando o assunto é a vida amorosa. Conversas importantes sobre união e amor podem acontecer novamente, marcando a volta de um relacionamento do passado. Quem aprendeu com os erros e mudou durante essa experiência pode ver ainda maios vantagens em tentar novamente.

Libra

Ao reconhecer que quem cometeu o maior erro foi voce, a chance de voltar a tentar uma aproximação com alguém é grande. Quando isso acontece um rompimento pode chegar ao fim e a mente fica mais clara para resolver as questões ainda pendentes que podem ter aumentado com o Mercúrio Retrógrado.

Peixes

O pisciano pode descobrir muitas maneiras de resolver os problemas que já passaram. Isso pode entusiasmar uma retomada de conversa e relacionamento, principalmente quando algumas questões foram amadurecidas de verdade. A comunicação se torna mais simples e calma, o que pode trazer reconciliações em todos os sentidos.

