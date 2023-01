Os signos que podem deixar pretendentes alarmados quando se apaixonam

Quando se trata de paixão, alguns signos do zodíaco podem tomar algumas iniciativas ou atitudes intensas que deixam os pretendentes mais calmos alarmados.

Confira quais são esses signos e como isso acontece:

Áries

Quando o ariano está apaixonado, ele deixará seu lado impaciente aparecer e pode se tornar aquele quer estar a frente de tudo. Não ter paciência para levar as coisas com calma e compartilhar as decisões sem julgar os verdadeiros sentimentos dos outros pode complicar as coisas. Se distrair com outras coisas e reduzir a personalidade “mandona” pode ajudar a não arruinar tudo.

Touro

O taurino pode se tornar insistente para que sua paixão seja vista e correspondida. Quando ele tenta “formalizar” os sentimentos e buscar a maior garantia de segurança, outras pessoas que preferem ir com calma e delicadeza acabam se sentindo pressionadas. O tempo para se conhecer e se entender é o que deve ser valorizado e compreendido por esse signo.

Gêmeos

Quando se apaixona de verdade, o geminiano pode deixar de acreditar que conquista facilmente e fará o possível para descobrir as verdadeiras intenções dos outros. Além de muitas perguntas, ele pode fazer malabarismos para encontrar e ficar ao lado da pessoa. Nem todo mundo consegue compreender essa iniciativa e pode se sentir um pouco invadido. O melhor a se fazer é agir com sutileza e não perder a leveza!

Câncer

As emoções do canceriano o fazem viver cada amor intensamente, mas também podem não ser compreendidas por todos. Quando está apaixonado, ele não poupa esforços para conquistar e também entrega todo o seu afeto, o que pode parecer excessivo para quem é mais frio ou desenvolve intimidade com calma. Não ceder a ele pode causar alguns dramas, por isso é importante que esse signo se apoie mais na intuição e respeite alguns limites.

