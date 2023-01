Os 4 melhores hidratantes da linha Tododia

Você já adquiriu ou ganhou de presente algum hidratante da Natura e quis saber mais sobre outras linhas e produtos da marca? Então esse texto pode te ajudar. Conhecida nacionalmente pelos diversos produtos de beleza e forte no ramo de perfumes, a marca sempre inova com lançamentos cheirosos. No caso dos hidratantes, alguns de destacam mais do que os outros, e algumas especialistas se arriscam a criar rankings com os melhores hidratantes da empresa. Confira a seguir o top 4 hidratantes da Natura.

Tododia Tamara e Canela

Com um aroma que combina muito com o inverno. Espalha bem na pele, é nutritivo e confortável, funcionando em todo tipo de pele.

Tododia Cereja e Avelã

Um clássico da marca, Natura Tododia Cereja e Avelã é um hidratante mais doce, e como o nome diz, traz um aroma de cereja mais refrescante, envolvido com o aspecto cremoso de avelã. Assim como o produto anterior, é mais utilizado durante o inverno.

Tododia Manga Rosa e Água de Coco

Em contrapartida com os anteriores, a marca também possui hidratantes mais refrescantes e perfeitos para o verão, como o Manga Rosa e Água de Coco. Além do aroma agradável e da hidratação profunda, seu toque é mais gelado, dando uma sensação de frescos para a pele. Seu cheiro de manga é leve e o que predomina é a água de coco. Além de tudo isso, o creme pode ser colocado na geladeira antes da aplicação, proporcionando ainda mais refrescância.

Tododia Algodão

Outro clássico da marca, Tododia Algodão traz, além do aroma que dá o nome ao produto, uma nota de óleo de linhaça que também se destaca. Também hidrata profundamente.

Lembre-se que alguns itens podem ter saído do mercado por enquanto. Mas fique de olho nos sites e converse com as consultoras para saber quando eles estarão de volta.

Lista elaborada pela youtuber Juliara Ferreira.

