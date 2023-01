Moda: estas são as mensagens ocultas nos looks de Miley Cyrus no clipe de Flowers

‘Flowers’ é o single com que Miley Cyrus abriu 2023. Os fãs da intérprete de ‘Wrecking Ball’ dizem que o novo lançamento de Miley está cheio de mensagens ocultas e falas sobre seu ex-marido, Liam Hemsworth.

Os easter eggs contidos no clipe não são o único motivo da viralização dessa nova música, mas também o espetacular vestido dourado vintage com o qual Miley aparece no vídeo. Além disso, também é garantido que o look que Miley vestiu no final do vídeo, foi usado em um momento constrangedor que a cantora viveu no tapete vermelho com o ex-companheiro enquanto eram casados.

As mensagens de Miley em seu vídeo Flowers

O vestido dourado

Um dos elementos que mais tem falado sobre ‘Flowers’ é o vestido metálico com o qual Miley aparece no vídeo. Mais uma vez a cantora lembra que é a rainha dos vestidos de arquivo. Porque? Este vestido dourado faz parte da coleção Yves Saint Laurent para o outono-inverno 1991/92, o mesmo ano em que Miley nasceu (seria um marco para o renascimento dela?). Este vestido com capuz drapeado, cintura cruzada e corte saliente que expõe todo o abdômen, foi confeccionado em lamê dourado.

Quando apresentada, esta peça foi acompanhada de grossas pulseiras e brincos dourados, no entanto, para o clipe Miley optou por acessórios mais simples e óculos de sol escuros, também da YSL. Este, sem dúvida, é um look de vingança muito moderno e original. O que você acha?

Empoderamento feminino

Por baixo do vestido vintage, Miley usou um conjunto de lingerie de renda preta. O que está ligado ao empoderamento da letra ao longo da música.

Este conjunto é da La Perla, uma marca italiana de lingerie nascida em 1954 em Bolonha e hoje usada por muitas celebridades como Ariana Grande, o clã Kardashian, Beyoncé e Jennifer Lopez. Para seu vídeo, Miley usou o modelo de sutiã Brigitta com push up. Se você também quer esse visual, pode obtê-lo no site da marca.

O terno preto oversized

Além das mensagens ocultas que foram encontradas na letra da música, como a de que a data de lançamento do single, 13 de janeiro, coincide com o aniversário de Liam e em alguns movimentos da cantora no vídeo vê-se uma referência no embaraçoso momento em que ambos viveram no tapete vermelho.

No vídeo vemos Miley dançando usando um terno preto oversized, que, assim como o vestido dourado, é obra da francesa Saint Laurent. Acredita-se que com essa roupa ela esteja tentando se referir à estreia dos Vingadores, na qual Liam pediu a ela para se comportar depois que ela posa com a língua para fora.