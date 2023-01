Jenna Ortega muda para o estilo sedutor de Morticia Addams com vestido com capuz

Se também acha que a semana de moda nunca termina de verdade, estou com você. Além das tradicionais temporadas outono/inverno e primavera/verão, há desfiles de coleções pré-outono, resort, alta costura e masculina. Nesta semana, celebridades elegantes foram à Paris para celebrar os desfiles masculinos, Menswear Fall-Winter 2023 da marca francesa Saint Laurent, onde ela estava mais que espetacular.

Exatamente uma semana depois de comemorar sua indicação ao Globo de Ouro, com aquele vestido etéreo Gucci que usou, a nossa eterna Wandinha apareceu em Paris usando um vestido justo com decote nas costas da Saint Laurent e parecendo quase irreconhecível. Graças à paleta de cores totalmente preta, tenho a sensação de que sua personagem da série de Tim Burton aprovaria.

Jenna Ortega não só foi convidada para acompanhar o desfile na primeira fila, como fez questão de que sua presença fosse realmente marcante durante o evento: desta vez ela se afastou um pouco da jovem de rabo de cavalo, Wandinha Adams, para usar um vestido que Morticia sem dúvida adoraria usar em 2023.

O vestido que a atriz usou, assinado por Saint Laurent, é composto por um desenho de capuz preto. Seu acabamento transparente revelava a lingerie metálica que ela usava, provavelmente combinando com suas pulseiras maximalistas. A maquiagem chamou a atenção nos olhos, com delineador preto intenso e na linha d’água.

