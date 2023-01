Especialista diz que BBB Bruna Griphao possui Diástase. Você sabe o que é isso?

O alcunha de ‘A casa mais viajada do Brasil’ para a residência do Big Brother Brasil não é à toa. Com câmeras espalhadas por todos os lugares, é possível observar conversas e atitudes engraçadas, momentos mais sérios e de desabafos e até mesmo reparar em pequenas coisas que passam quase despercebidas.

Até mesmo as condições médicas dos brothers e sisters não escapam do olho de quem acompanha o reality show, como foi o caso de Bruna Griphao, participante do lado Camarote conhecida pela atuação em novelas da Globo e também pelo ‘tanquinho’ definido. E foi justamente o seu abdômen que chamou a atenção da especialista em biomecânica e fisiologia Camila Coutinho, que afirmou que a jovem de 23 anos possui Diástase.

O que é?

A Diástase Abdominal é uma condição mais comum entre as mulheres, que aparece principalmente após o parto ou obesidade, mas que também afeta outras pessoas, como no caso de Bruna. Segundo analise de Camila Coutinho, especialista em pós parto, diástase e postura e que produz vídeos para o TikTok, seu abdômen ‘trincado’ disfarça que a sister possui a doença, mas em um vídeo onde Griphao aparece realizando exercícios em uma academia, de acordo com Coutinho, é possível notar um estufamento na hora do movimento de abdominal.

“Isso me mostra que o abdômen dela não é nada funcional. E qual é o problema disso? Em díastase, quando não há uma funcionalidade, você pede integridade do tecido e isso pode afetar quando ela tiver uma gestação. Diástase é uma patologia e precisa de tratamento”, explica a especialista.

Ainda de acordo com Camila, a Diástase é o afastamento do tecido na linha central do abdômen, por consequência afastamento do músculo, por excesso de pressão abdominal. Por isso, seu aparecimento é mais comum no pós parto.

A Diástase se divide entre fisiológica e patológica, essa segunda mais grave e associada a outras condições, como hérnia, e incontinência urinária.

Tratamento

Segundo o site MD Saúde, a condição não necessariamente precisa de um tratamento, principalmente se for de tamanho pequeno, mas a perda de peso e o exercício físico podem ser recomendados por um médico. Caso a Diástase seja em decorrência da gravidez, a doença pode melhorar sozinha após o parto.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou queira tirar dúvidas, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

