A nova descoberta feita pelo observatório Chandra da NASA no espaço que impressionou astrônomos

Centenas de buracos negros anteriormente escondidos ou enterrados foram encontrados usando o Observatório de Raios-X Chandra da NASA. Este resultado ajuda a fornecer aos astrônomos um censo mais preciso dos buracos negros no universo.

Como detalhado pela NASA, os buracos negros neste novo estudo são da variedade supermassiva que contém milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol.

Enquanto os astrônomos pensam que quase todas as grandes galáxias abrigam buracos negros gigantes em seus centros, apenas alguns dos buracos negros estarão puxando ativamente o material que produz radiação, e alguns serão enterrados sob poeira e gás.

Ao combinar dados do Chandra Source Catalog e dados ópticos do SDSS, uma equipe de astrônomos conseguiu para identificar centenas de buracos negros que anteriormente estavam ocultos.

Como detalhado pela NASA, eles estão em galáxias não identificadas anteriormente como contendo quasares, objetos extremamente brilhantes com buracos negros supermassivos em rápido crescimento.

Por cerca de 40 anos, os cientistas sabem sobre galáxias que parecem normais na luz óptica mas brilham intensamente em raios-X. Eles se referem a esses objetos como “galáxias opticamente normais brilhantes de raios-X” ou “XBONGs”.

Ao vasculhar sistematicamente o profundo Chandra Source Catalog e comparar com os dados ópticos do SDSS, os pesquisadores identificaram 817 candidatos XBONG, mais de dez vezes o número conhecido antes do Chandra estar em operação.

As imagens nítidas do Chandra, combinando a qualidade daquelas do SDSS, e a grande quantidade de dados no Chandra Source Catalog tornaram possível detectar tantos candidatos XBONG. Um estudo mais aprofundado revelou que cerca de metade desses XBONGs representam uma população de buracos negros anteriormente ocultos.

Os raios-X são particularmente úteis para procurar buracos negros em rápido crescimento porque o material que gira em torno deles é superaquecido a milhões de graus e brilha fortemente em comprimentos de onda de raios-X.

Como detalhado pela NASA, um casulo espesso de gás e poeira ao redor de um buraco negro bloqueará a maior parte ou toda a luz em comprimentos de onda ópticos. Os raios X, no entanto, passam pelo casulo com muito mais facilidade para serem detectados pelo Chandra.

Depois de estudar a quantidade de raios X detectada em diferentes energias para cada fonte, a equipe concluiu que cerca de metade dos candidatos XBONG envolvem fontes de raios X que estão enterradas sob gás espesso porque quantidades relativamente pequenas de raios X de baixa energia foram detectadas.

Esses raios-X são bloqueados mais facilmente por camadas de gás ao redor do que por camadas de energia mais alta.

Essas fontes de raios-X são tão brilhantes que quase todas elas devem ser de material que envolve buracos negros supermassivos em rápido crescimento.

Os dados do Wide-Field Infrared Survey Explorer da NASA fornecem evidências adicionais de que cerca de metade dos XBONGs estão enterrados, criando buracos negros supermassivos. Esses buracos negros variam em distâncias entre 550 milhões e 7,8 bilhões de anos-luz da Terra.

Como detalhado pela NASA, a explicação para os XBONGs que não estão enterrados sob o gás espesso é menos clara. Cerca de 100 das fontes de raios-X podem não ser pontos únicos de fontes de raios-X, mas parecem espalhados.

Algumas delas podem ser galáxias em grupos previamente não identificados ou aglomerados de galáxias, que são conhecidos por conter grandes quantidades de gás quente emissor de raios-X. Não mais do que cerca de 20% dos XBONGs podem ser categorizados dessa forma.

Os 30% restantes podem conter alguns buracos negros supermassivos localizados em galáxias onde os sinais ópticos dos buracos negros supermassivos são diluídos pela luz relativamente brilhante das estrelas.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas precisarão de pesquisas adicionais para descobrir a verdadeira natureza desses XBONGs.

Texto com informações da NASA