Você é do tipo de homem que gosta de ser notado e de deixar um rastro cheiroso por onde passar? Além da postura, para que isso aconteça, é necessário utilizar o perfume ideal. E qual seria a fragrância perfeita? Tudo depende do ambiente. Caso seja uma balada, por exemplo, as fragrâncias mais indicadas são aquelas bombásticas e que chamam a atenção.

Ficou curioso para saber mais? Confira a seguir 4 perfumes masculinos para arrasar na balada!

Egeo Bomb Black - Boticário

Seu nome mudou, mas sua potência e aroma continuam o mesmo. De ‘Egeo Bomb For Him Caramel’ se transformou em ‘Egeo Bomb Black’, uma fragrância com bom custo-benefício que traz um aroma adocicado, ideal para chamar a atenção., Traz também couro e madeira, deixando a fragrância bem masculina.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Maçã, Limão, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli, Baunilha, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

Stronger With You Intensily - Emporio Armani

Se a fragrância clássica já é potente, imagine a versão intensa? É considerada uma fragrância moderna pois, mesmo no estilo ‘bomba’, revela um aroma frutado e adocicado, segundo o especialista em perfumes e youtuber, Junior Barreiros. Assim como os outros perfumes da lista, possui alta fixação e projeção. Não é recomendado para homens que não gostam de perfumes doces.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes femininos importados IDEAIS PARA OS DIAS QUENTES

Suas notas de topo são Pimenta Rosa, Junípero ou zimbro e Violeta. As notas de coração são Toffee, Canela, Lavanda e Sálviae as notas de fundo, que finalizam a fragrância, são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar e Camurça.

Azzaro The Most Wanted EDP Intense

Também moderno, é uma fragrância mais oriental, com notas amadeiradas e quentes. Mesmo com uma composição simples, o perfume se mostra sedutor. Suas notas são Cardamomo, Toffee e Madeira de Âmbar.

Supremacy Not Only Intense - Afnan Perfumes

Se você quer fugir dos perfumes doces, que são os mais bombásticos, é possível encontrar fragrâncias bombásticas e com outros aromas. Seu cheiro lembra a junção de dois perfumes importados: Creed Aventus e Hacivat Nishane.

As notas de topo são Groselha Preta, Bergamota e Maçã. As notas de coração são Musgo de Carvalho, Patchouli e Lavanda e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Almíscar e Açafrão.