Relacionamento: 4 formas de falar NÃO para alguém que insiste em ficar com você

Não são todas as pessoas que são firmes e se sentem seguras para dizer um não para alguma pessoa que está insistindo em ficar com você, seja de forma presencial ou nas redes sociais e em aplicativos de namoro. Por isso, existem algumas técnicas para você se sentir mais confortável e responder a insistência de forma educada.

É importante salientar que você não é obrigada a responder ou até mesmo dar satisfação para as pessoas, mas essas dicas são eficazes para pessoas que possuem dificuldades em falar não. Por isso, se você não está nesse grupo, mas conhece uma amiga ou amigo que está nessa enrascada, compartilhe as dicas com eles. Pense também que muitas pessoas possuem dificuldade com rejeição, logo, essas dicas também são eficazes se você já conhece a pessoa e sabe que ela possui essa característica.

Agradeça, mas recuse

Uma das formas clichês, porém mais confortáveis de você rejeitar alguém, é agradecendo e logo em seguida recusando. Pense que é como se fosse alguém servindo algo, e você está agradecido por aquilo, mas se sente cheio, com vergonha ou somente não deseja comer. Então se você estiver recebido um elogio em forma de cantada, diga que agradeça a gentileza, mas está tranquila no momento. Contudo, não agradeça se a pessoa estiver forçando a barra. Respeite seu direito e vontades.

Seja honesta

Ainda no quesito de respeitar os seus direitos e vontades, você deve ser honesta com você mesmo e com a pessoa. Por isso, não pense em desculpas para poupar tempo e sair da situação, pois isso pode acabar te atrapalhando ou até mesmo te levando a fazer coisas sem vontade. Além disso, caso você deixe uma sensação de dúvidas, esta pessoa pode insistir ao longo do tempo. Seja sincero e utilize frases como “eu não quero”, “não tenho interesse” ou “eu só te vejo como amigo”.

Não se desculpe

Agradecer e se desculpar são coisas totalmente diferentes, então nada de se desculpar por não querer ficar com alguém. Respeite suas vontades.

Não force uma amizade

Caso você conheça a pessoa que insiste em ficar com você, não há problemas em querer continuar como amiga dela, a não ser que ela faça a amizade de vocês abusiva a partir da recusa. Mas se o pedido veio de um estranho ou alguém que você não queira contado, não se sinta pressionada a criar uma amizade. Isso está associado ao item anterior, que envolve culpa e pena.

