Os desafios e revelações para os próximos dias de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o Tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Estamos na metade da semana e até o próximo domingo (22) muita coisa pode acontecer. E, se você é do signo de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, queremos convidá-lo a conferir quais são as previsões e revelações das cartas do tarot.

Leão - A Imperatriz

A semana de Leão deve ser bastante positiva, podendo resultar em uma promoção no trabalho, algo que nada mais é do que o reflexo do esforço que demonstrou nos últimos tempos.

Sobre a vida amorosa, a carta do tarot deixa uma mensagem: fique esperto e olhe mais ao seu redor porque o amor está mais próximo do que imagina. Além disso, a pessoa de Leão sentirá que este é o momento em que o universo conspira ao seu favor.

Virgem - 6 de Ouros

Até o presente momento, a pessoa de Virgem tem encarado a vida sempre por uma perspectiva positiva e assim é como deve seguir, não permitindo que a energia negativa dos demais te domine.

Quando falamos sobre a vida amorosa, esta não tem sido a melhor fase com seu companheiro e a única forma de resolver os pontos é conversando.

Você pode se interessar por:

Libra - Quatro de Copas

Para a pessoa de Libra, o tarot traz a mensagem de que deve aceitar as mudanças que o universo proporciona neste momento, porque estas serão necessárias para que você possa evoluir.

Por sua vez, sobre a vida amorosa, o Quatro de Copas deixa o conselho para que não seja tão exigente com seu companheiro, pois isso o único que fará é cansá-lo e gerar mais conflitos.

Escorpião - Três de Paus

A pessoa de Escorpião terá uma semana bastante positiva, na qual os negócios tendem a se consolidar. Visto isso, não deixe que a energia negativa de certas pessoas te domine.

Por fim, a carta de Escorpião reforça que você passou por um crime sentimental que te fez se afastar da pessoa que gosta e, agora que tudo já se acalmou, é hora de procurá-la.

Com informações do portal Nueva Mujer.