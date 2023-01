Os 4 signos do zodíaco que não podem mais culpar Mercúrio Retrógrado

Em 18 de janeiro de 2023 o primeiro e temido Mercúrio retrógrado do ano acabou, um movimento que trouxe alívio para todos os signos do zodíaco, mas principalmente para quatro deles em especial.

Confira quais são e saiba porquê eles já não devem mais culpar o Mercúrio Retrógrado:

Câncer

Alguns conflitos e problemas com pessoas próximas tendem a começar serem resolvidos com uma comunicação mais positiva após o fim do Mercúrio Retrógrado. Lembre-se que esse é o momento de pedidos de desculpas e diminuição do drama, apenas seu ego pode fazer com que isso seja diferente. Essa fase veio para ensinar com quem é bom de verdade compartilhar a vida e dar um basta naquilo que é tóxico!

Gêmeos

Continuar olhando para o passado com dor agora é uma decisão sua. Chegou o momento de finalizar alguns ciclos e passar por curas que colocaram sua necessidade em evidencia nesse período. Para muitos, chegou a hora de se sentir pronto para algumas últimas conversas e finalização de laços que já não fazem sentido. Lembre-se que as pessoas também se acostumam a permanecerem desconfortáveis e isso não é bom.

Veja também: Os números poderosos da semana para cada signo do zodíaco

Virgem

O virginiano pode ter desmoronado e se sentindo mais vulnerável emocionalmente, mas chegou o momento de dar um basta naquilo que afeta você. É hora de começar a nutrir dinâmicas que trazem mais paixão e alegria para a vida em geral ou relacionamentos. Aproveite o movimento direto de Mercúrio para tentar coisas novas e se expressar muito mais, aceitando algumas verdades e emoções que precisam ser vividas sem tanto medo.

Capricórnio

Ninguém saiu desse Mercúrio retrógrado tão ileso, mas sempre é possível se recuperar; promova mudanças que levantam sua energia, o colocam na liderança e o deixam mais completo. Não é sobre se pressionar e alcançar a perfeição, mas sim sobre deixar o medo das criticas no passado e se vestir com a coragem e ousadia. Sua melhor versão de inteligência, segurança e poder está ativa!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!