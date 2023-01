O que o tarot revela para a semana de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até o domingo (22)

Estamos oficialmente em uma nova semana e você quer descobrir quais são as previsões das cartas do tarot para os próximos dias, em específico até o domingo (22)? Então, se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, basta que confira a lista que deixamos a continuação.

Áries - O Imperador

Esta será uma semana bastante produtiva para a pessoa de Áries, principalmente no que diz respeito ao campo profissional, em que se verá envolvido em um importante projeto.

Sobre o campo amoroso, a carta do tarot revela que existem diferenças que precisam ser ajustadas com seu parceiro, porque o que agora é algo pequeno, pode crescer e se tornar uma bola de neve.

Touro - Oito de Ouros

A carta de Touro reforça um início de ano bastante positivo no qual você deve notar um reflexo no campo financeiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Outro ponto que destaca é o amoroso, no qual as coisas passam a fluir mais e ambos se sentem preparados para dar o próximo passo.

Gêmeos - O Carro

Com o fim do Mercúrio retrógrado, tudo aquilo que estava atrasado ou “travado” em sua vida começa a avançar. Um exemplo disso é o campo profissional, que embora possa ter em partes um caminho um pouco mais duro e até mesmo longo, ao final te recompensará.

E, além de exigir paciência, a carta da pessoa de Gêmeos reforça que embora você pense que seja um período curto, o amor com esta pessoa irá se desenvolver e pode te pegar de surpresa.

Câncer - Quatro de Espadas

A carta da pessoa de Câncer traz uma mensagem importante: você esperava mais do que recebeu, o que não significa que é algo ruim . Com o fim do Mercúrio Retrógrado, as coisas tendem a começar a avançar, principalmente no campo profissional.

Sobre a vida amorosa, o tarot reforça que nem sempre estar sozinha é um problema e existem ciclos do passado que precisam ser encerrados para que você possa avançar.

Com informações do portal Nueva Mujer.