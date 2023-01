Nova descoberta espacial pode ajudar a solucionar fenômeno solar apocalíptico estudado por cientistas da NASA

Na escaldante atmosfera superior do Sol, uma equipe de cientistas encontrou novas pistas que podem ajudar a prever quando e onde a próxima erupção do Sol pode explodir.

Usando dados do Solar Dynamics Observatory da NASA, pesquisadores identificaram pequenos sinais nas camadas superiores da atmosfera solar, a coroa, que podem ajudar a identificar quais regiões do Sol têm maior probabilidade de produzir energia solar. flares – rajadas energéticas de luz e partículas liberadas pelo Sol.

Como detalhado pela NASA, eles descobriram que acima das regiões prestes a explodir, a coroa produzia flashes de pequena escala – como pequenos estrelinhas antes dos grandes fogos de artifício.

Esta informação pode eventualmente ajudar a melhorar as previsões de erupções e tempestades espaciais – as condições perturbadas no espaço causadas pela atividade do Sol.

O clima espacial pode afetar a Terra de várias maneiras: produzindo auroras, colocando astronautas em perigo, interrompendo as comunicações de rádio e até causando grandes apagões elétricos.

Como detalhado pela NASA, os cientistas estudaram anteriormente como a atividade nas camadas inferiores da atmosfera do Sol – como a fotosfera e a cromosfera – pode indicar atividade iminente de erupções em regiões ativas, que geralmente são marcadas por grupos de manchas solares ou fortes regiões magnéticas na superfície do Sol que são mais escuros e frios em comparação com o ambiente.

Para sua pesquisa, os cientistas usaram um banco de dados de imagens recém-criado das regiões ativas do Sol capturadas pelo SDO. O recurso combina mais de oito anos de imagens tiradas de regiões ativas em luz ultravioleta e ultravioleta extrema.

A equipe da NWRA estudou uma grande amostra de regiões ativas do banco de dados, usando métodos estatísticos desenvolvidos pelo membro da equipe Graham Barnes. A análise revelou que pequenos flashes na coroa precederam cada erupção.

Ainda de acordo com as informações, esses e outros novos insights darão aos pesquisadores uma melhor compreensão da física que ocorre nessas regiões magneticamente ativas, com o objetivo de desenvolver novas ferramentas para prever explosões solares.

Texto com informações da NASA