Moda: 8 roupas que toda baixinha deveria usar para parecer mais alta

Você é baixinha e tem vontade de parecer mais alta? Com essas peças, é possível sem usar salto. E acredite: é possível que você tenha essas peças no seu guarda-roupas.

É hora de dizer adeus aos dias em que só os saltos poderiam te fazer parecer mais alta. Se você já se perguntou qual roupa poderia usar para parecer mais alta, chegou a hora de descobrir! Anote.

8 roupas que vão te ajudar a parecer mais alta

Tons neutros

Eles sempre farão você parecer mais alta, então você deve incluí-los em seus looks diários. Aposte no preto, branco, cinza, nude e azul marinho.

Linhas verticais

Eles são os melhores aliados para te ver mais estilizada. Use-os em calças ou saias, criando assim um efeito óptico de pernas muito mais longas.

Calças curtas

Mostrar os tornozelos e o peito do pé automaticamente faz você parecer muito mais alto. Calças mais curtas ou shorts são as melhores roupas para parecer mais alta, e se adicionar também sapatos abertos, o resultado será ainda melhor.

Estampas

Eles sempre dão volume, mas se forem pequenos ganham visualmente alguns centímetros, e se for um vestido midi, o efeito é multiplicado.

Looks monocromáticos

Eles são um ganha-ganha não só para te deixar mais alta, mas também para dar muita elegância e estilo ao seu visual. Claro que deve ser em um tom neutro para atingir nossos objetivos, pois se você escolher um tom vibrante, pode causar o efeito contrário.

Cintura alta

Estas peças fazem com que as suas pernas pareçam automaticamente muito mais longas, por isso não hesite em usar este corte não só em jeans, mas em saias e shorts também.

Calça com boca larga

A calça flare é a melhor opção para ficar com as pernas compridas, se cobrir melhor o calçado por completo, fica com a aparência de pernas ainda mais compridas.

Minissaias

Outra opção para parecer alta são as minissaias, lembre-se que quanto mais pele mostrar, mais alta parecerá, mas se quiser completar com uma bota com um pouco de saltinho, ficará ainda mais estilosa.