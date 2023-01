Maquiagem: saiba qual foi a tendência que deslumbrou no Critics Choice Awards 2023

Na noite de domingo, no Critics Choice Awards 2023, além de muitos looks maravilhosos, também descobrimos uma dica infalível de maquiagem: se você não sabe como fazer sua maquiagem parecer natural, mas luxuosa e glamorosa, aplique sombras douradas!

No Globo de Ouro vimos que o protagonista da noite era o tom lilás, outra das tendências que veremos este ano, mas no Critics Choice Awards 2023, foi o dourado que roubou os looks das famosas com a maquiagem mais linda. E claro, já sabemos que vem tendência por aí!

Confira algumas das fotos de como as celebridades usaram as sombras douradas, para se inspirar.

Brilho no canal lacrimal

De Sadie Sink a Lily James, as estrelas sabem que a maneira mais fácil e discreta de usar sombra dourada é no canal lacrimal. Basta aplicar um pontinho de cor na área ou esfumar no canto interno do olho para conseguir o look, que pode ser combinado com apenas uma camada de rímel (como Sadie) ou uma maquiagem de gatinho mais elaborada (como Lily).

Iluminando um olho esfumado

Se você gosta de usar mais maquiagem e seu evento será noturno, como o Critics Choice Awards 2023, aposte em uma sombra dourada do meio para o centro da pálpebra, e uma cor escura esfumada no canto externo. A inspiração? Anya Taylor-Joy, que complementou a maquiagem dos olhos com um contorno suave, sobrancelhas emolduradas e um pouco de brilho labial.

Em toda a pálpebra

Você não tem medo de glitter? Opte por um look totalmente ensolarado e aplique sombras douradas em toda a pálpebra (não atingindo o osso da sobrancelha) como Sarah Hyland. A atriz optou por uma maquiagem bem verão que mostra a boca e os olhos ultraluminosos e a base e blush foscos, para ficar com a pele mais natural.

Que tal aderir esses looks para o seu próximo evento?