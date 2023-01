5 fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre os sonhos

Você é sonhador? Essa pergunta não é sobre você ter planos para o futuro e sim se você literalmente sonha quando dorme. Essa é uma área ainda misteriosa, mas é possível responder alguns questionamentos misteriosos sobre o mundo dos sonhos. Confira!

É normal esquecer dos sonhos

A habilidade de conseguir se lembrar do sonho é para poucos, então se você sempre consegue lembrar do que apareceu na sua mente enquanto você dormia, considere-se sortudo. De acordo com o site Megacurioso, metade dos sonhos são esquecidos ao acordar e após 10 minutos, 90% do que foi sonhado já não é mais lembrado.

Pessoas cegas sonham

Sim, pessoas cegas ou com baixa visão também sonham. Segundo o site, aquelas que perderam a visão ao longo da vida conseguem visualizar imagens em seu sonhos, já aquelas que já nasceram com deficiência visual não sonham com imagens, mas sim com sensações, sons e emoções.

Todas as pessoas sonham

Se você acha que na primeira curiosidade você não faz parte dos sortudos, saiba que sim, você sonha, só não lembra do que foi sonhado. Somente em casos extremos de problemas psicológicos que os indivíduos perdem a capacidade de sonhar, de restante, é só esquecimento.

Todos os rostos são conhecidos

Se você costuma sonhar sempre com rostos desconhecidos e de vez em quando um amigo ou familiar vem de visitar no mundo dos sonhos, saiba que até essas pessoas estranhas já passaram na sua vida. A publicação diz que o cérebro não é capaz de criar rostos novos, logo, você já se deparou com os rostos que aparecem no seu sonho por aí e só não se lembra.

Sonhos em preto e branco X colorido

A explicação não tem novos estudos científicos comprovando ou refutando isso, mas cerca de 12% das pessoas sonham somente em preto e branco. Estudos realizados de 1915 a 150 mostravam que a maioria das pessoas sonhavam em preto e branco e isso começou a mudar dos anos sessenta para frente. Hoje em dia, somente 4,4% das pessoas abaixo dos 25 anos não sonham em preto e branco. Esse fato provavelmente está ligado ao avanço do cinema e da televisão a cores, criada na década de cinquenta.

