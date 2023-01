4 perfumes femininos importados IDEAIS PARA OS DIAS QUENTES

Os dias de calor intenso chegaram e nada melhor do que utilizar um perfume cheiroso, mas refrescante, não é mesmo? Se você prefere os perfumes importados e está afim de adquirir uma fragrância que combine com as altas temperaturas, fique ligada nas dicas a seguir, pois a lista traz os 5 perfumes importados perfeitos para o calor. Confira!

Cool Water Woman - Davidoff

Este é um perfume floral aquático lançado em 1996, logo se torna um clássico da perfumaria. Possui um aroma aquático, com leve toque frutado e floral. Além de um perfume diferenciado, seu preço está bem próximo de fragrâncias nacionais.

Suas notas são melão, lótus, limão verdadeiro ou siciliano, abacaxi, marmelo, calone, Lírio e groselha reta no topo. As notas de coração são lótus, nenúfar, lírio-do-vale, jasmim, mel, espinheiro e rosa e as notas de fundo são almíscar, vetiver, framboesa, amora, raiz de Violeta, pêssego, sândalo e baunilha.

Acqua di Gioia - Giorgio Armani

Assim como a versão masculina, Acqua di Gioia é muito utilizado entre o público feminino. A fragrância une o frescor com a elegância, logo, funciona muito bem em festas diurnas ao ar livre ou eventos em dias mais quentes.

Em sua composição contém notas de limão de amalfi e hortelã; jasmim aquático e cedro da virgínia, ládano francês e açúcar mascavo.

Light Blue Eau Intense - Dolce & Gabbana

Sua fragrância é bem próxima da versão tradicional, então se você estiver que escolher entre os dois, esse é o perfume mais indicado, pois é um pouco mais intenso. As notas de topo são limão e maçã granny smith. As notas de coração são jasmim e cravo-de-defunto e as notas de fundo são almíscar e madeira de âmbar.

Versense - Versace

Uma fragrância para quem prefere os perfume cítricos verdes. As notas presentes no perfume são bergamota, cítricos, mandarina verde, figo e pera; cardamomo, lírio, jasmim e narciso. As notas de fundo são: cedro da virgínia, oliveira, almíscar e sândalo.

