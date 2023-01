Você sabe o que é Evali? Saiba mais sobre a doença causada por cigarros eletrônicos

Os cigarros eletrônicos, que virou moda entre os jovens de diversos países, inclusive no Brasil, podem trazer diversos problemas a saúde. Criado com o propósito de ajudar fumantes a pararem com o vício, o produto, encontrado como vape e pod, caiu o gosto das pessoas, o que fez com que Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) criasse uma sigla própria para se referir a doença pulmonar causada pelo uso de cigarro eletrônico.

A Evali, sigla em inglês para lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico foi descrita pela primeira vez na medicina em 2019, nos Estados Unidos. A princípio, a doença foi atribuída a alguns materiais encontrados nesses dispositivos, como solventes e aditivos, que podem causar condições como fibrose pulmonar, pneumonia e chegar à insuficiência respiratória. No Brasil, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com foco de vidro no pulmão em 2021 causado pelo uso de viper, mas se recuperou após tratamento.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, até janeiro de 2020 foram registrados 2.711 casos de Evali nos Estados Unidos, com 68 mortes confirmadas. Entre os acometidos, 66% foram homens e a média de idade era de 24 anos, que utilizaram o produto por 12 meses.

Proibição no Brasil

No Brasil, os cigarros eletrônicos são restritos desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contudo, é possível encontrar o item sendo vendido de forma ilegal em diversos estabelecimentos. Em julho de 2022 a agência decidiu manter a proibição de importação.

“Além da manutenção da proibição definitiva desses dispositivos no Brasil, é necessário iniciar uma rotineira e efetiva fiscalização da venda desses produtos, assim como buscar meios de impedir que os grandes conglomerados de comércio varejista continuem a desafiar as autoridades de saúde. Os cigarros eletrônicos não podem reverter décadas de esforços da política de controle do tabaco no Brasil”, escreveram Laura Queiroz e Paulo Corrêa e Irma de Godoy, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Efeitos colaterais

O tiktoker ‘Lolis’, que é estudante de medicina, relata quais são os efeitos colaterais do uso dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs). Confira:

