Telescópio Webb da NASA descobre formação estelar misteriosa no espaço

NGC 346, uma das regiões de formação de estrelas mais dinâmicas em galáxias próximas, é cheia de mistério. Agora, é menos misterioso com as novas descobertas do Telescópio Espacial James Webb da NASA.

NCG 346 está localizado na Pequena Nuvem de Magalhães (SMC), uma galáxia anã próxima à nossa Via Láctea. O SMC contém concentrações mais baixas de elementos mais pesados que o hidrogênio ou o hélio, que os astrônomos chamam de metais, em comparação com a Via Láctea.

Como detalhado pela NASA, como os grãos de poeira no espaço são compostos principalmente de metais, os cientistas esperavam que houvesse pequenas quantidades de poeira e que seria difícil detectá-la. Novos dados de Webb revelam o contrário.

Ao observar protoestrelas ainda em processo de formação, os pesquisadores podem saber se o processo de formação estelar no SMC é diferente do que observamos em nossa própria Via Láctea. Estudos infravermelhos anteriores de NGC 346 focaram em protoestrelas mais pesadas do que cerca de 5 a 8 vezes a massa do nosso Sol.

À medida que as estrelas se formam, elas acumulam gás e poeira, que podem parecer fitas nas imagens de Webb, da nuvem molecular circundante. O material se acumula em um disco de acreção que alimenta a protoestrela central.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos detectaram gás em torno de protoestrelas dentro de NGC 346, mas as observações no infravermelho próximo de Webb marcam a primeira vez que também detectaram poeira nesses discos.

A equipe também tem observações espectroscópicas do instrumento NIRSpec de Webb que continuam a analisar.

Ainda de acordo com as informações, espera-se que esses dados forneçam novas informações sobre o material que se acumula em protoestrelas individuais, bem como o ambiente imediatamente ao redor da protoestrela.

Texto com informações da NASA