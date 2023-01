Perfumes masculinos nacionais para você utilizar em dias muito quentes

Depois de dias de verão estranhos, nublados e até mesmo frios, o calor chegou de vez! Mesmo com as altas temperaturas, não são todas as pessoas que conseguem se refrescar em uma praia ou piscina, e o que resta é utilizar uma roupa mais confortável e se hidratar bem para manter o corpo fresco. Mas uma dica de ouro que também pode te ajudar a superar o calor são os perfumes frescos.

A seguir, você confere uma lista com os 3 melhores perfumes nacionais masculinos para utilizar no calor intenso.

Quasar - O Boticário

Um perfume clássico de 1990, que possui um aroma até mesmo conhecido, o que se torna mais fácil de agradar.

As notas de topo são Bergamota, Limão e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Sálvia, Gálbano e Estragão e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Sândalo, Cedro e Patchouli.

Kaiak Aero - Natura

Aero pertence à linha Kaiak, talvez a mais clássica da marca Natura. Essa versão lançada em 2018 possui um aroma aquático e traz notas de Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo no topo, Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio no coração e Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo no fundo. Seu diferencial está na sua alta performance, algo não muito comum em fragrâncias frescas.

Amyi I - Amyi

Um perfume de nicho compartilhável e elegante. Funciona muito bem em noites mais quentes, sendo ideal para baladas.

As notas de topo são Toranja, Limão Siciliano e Mandarina. As notas de coração são Notas Verdes, Pimenta Preta e Figo e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar Branco e Ládano.

