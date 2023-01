Perfumes da Natura que LEMBRAM IMPORTADOS

Você gosta de perfumes importados, mas considera as fragrâncias muito caras para você comprar sempre? Saiba que é possível criar um acervo com aromas elegantes e aparentemente importados, mas investindo em marcas nacionais.

Uma delas é a Natura, que possui diversos perfumes com notas que se assemelham às fragrâncias importadas e famosas. Ficou curiosa? Confira a seguir as indicações da youtuber Alice Yan.

Biografia Assinatura

Um perfume floral, cremoso e e adocicado. Possui alta fixação e é indicado para dias mais frios. Seu importado semelhante é Woman by Ralph Lauren. No geral, as notas que compõem a fragrância brasileira são Amêndoa, Mandarina e Pera; Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa; Âmbar, Priprioca, Patchouli e Almíscar.

Una Artisan

Outra fragrância floral, possui fixação de aproximadamente oito horas. Funciona muito bem em dias frescos e frios e sua referência importada é Narciso Rodriguez For Her.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Cassis, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli, Sândalo, Madeira de Cashmere e Musgo de Carvalho.

Ilía

Um clássico da marca, o perfume Ilía tradicional é considerado um dos mais versáteis, trazendo um aroma floral adocicado suave. Para quem prefere os importados, seu aroma está bem próximo de Viva la Juicy, de Juicy Couture.

As notas de topo do perfume são Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Limão, Bergamota e Toranja Rosa, completadas com as notas de coração são em Jasmim, Gardênia, Peônia, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e finalizando com notas de fundo de Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Luna Intenso

Outro perfume clássico da marca é o Luna. Sua versão Intenso é sedutor e adocicado e amadeirado, ideal para dias frios e encontros. Suas notas estão próximas de Jimmy Choo Eau de Parfum e são elas Groselha Preta, Pêssego e Pera no topo, Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale no coração e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.