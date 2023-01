Os signos que encaram reconciliações com outras pessoas

A terceira semana de 2023 começou e alguns signos do zodíaco tende a passar por reconciliações importantes com pessoas em suas vidas.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Touro

A conexão com as pessoas podem ser mais intensas e existe possibilidade de reconciliação. Cuidado com as expectativas e busque ais expandir suas perspectivas, pois assim pode compreender melhor questões importantes. Para alguns, uma decepção amorosa que ainda doía bastante tende a ser superada.

Gêmeos

A vontade de perseguir o futuro e construir um presente especial faz com que o pisciano comece a buscar finalizações e as pazes. Liberte-se de algumas culpas e trabalhe melhor sua autoestima para poder ter um maior contato com seus desejos e sentimentos nobres. Valorize-se.

Leão

Finalmente problemas do ano passado passam a ser superados e novos caminhos abrem espaço para oportunidades. Apenas reflita bem as palavras e busque a paz em alguns diálogos; você tem o poder de cativar sempre e não se deve esquecer disso. Algumas filosofias de vida jogam a seu favor.

Escorpião

O passado é superado para que você possa se reequilibrar de novo. Como os sentimentos ficam a flor da pele, é importante ter cuidado com as palavras. Não se feche, porque as pessoas que o procuram podem trazer informações importantes sobre perdão, o fazendo reconhecer perspectivas e facetas que não imaginava.

