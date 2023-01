Os 4 signos que lidam com um maior sexto sentido agora

Quando se trata de intuição e sexto sentido, alguns signos lidam com uma maior abertura da mente para compreender os sinais do universo a partir da terceira semana de janeiro de 2023.

Confira quais são:

Sagitário

As ideias que chegam agora são valiosas e podem vir diretamente da intuição. É importante apenas não se confundir e querer abraçar o mundo: existe algo que está em suas mãos e algo que não está. Se dedique, mas não deixe abusarem da sua boa vontade. É possível que alguns pontos de vista surpreendam e você descubra que deve ter cuidado com certas pessoas, principalmente no trabalho ou relacionamentos.

Capricórnio

Maior chance de enxergar a verdade como ela é e sem a máscara do orgulho; aceite e coloque a mão na massa para realizar as mudanças necessárias. O sexto sentido trará uma abertura importante e que ajudará um assunto a fluir; aproveite as oportunidades que chegam. Reserve um tempo para a reflexão e também para o descanso mental.

Aquário

A intuição contribui para que uma indecisão acabe e os valores fiquem ainda mais claro. Novos ares e uma maior percepção pode fazer com que relacionamentos mais sinceros e produtivos nasçam. Acesse o sexto sentido também quando se trata de criatividade e ideias.

Peixes

O sexto sentido está afiado e pode ajudar a compreender as emoções ou intenções de pessoas ao redor. Não se feche e ouça mais; uma decisão pode ser tomada a partir das mensagens que chegam. Apenas não deixe a ansiedade e desespero tomar conta; tranquilize-se para aproveitar as pistas do universo.

