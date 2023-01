O que significa sonhar com dente? Foto: Pixabay

Os sonhos com dentes são um dos mais simbólicos do mundo dos significados dos sonhos e, dependendo da forma que o dente aparece, pode indicar diferentes interpretações para a sua vida.

Segundo o site ‘Sonhos’, sonhar com dente de leite, por exemplo, é um aviso para que você não cometa injustiça. Mas se o sonho for com a ida até o dentista, pode indicar um período de sorte. Já dentes postiços ou dentaduras indicam que você está passando por um momento difícil, mas que logo será ajudado.

Sonhar com dente caindo

Sonhar com dente caindo é muito comum e ao sonhar com isso você deve tomar cuidado, já que o sonho indica amigos desleais. Caso o dente não tenha caído por inteiro, mas somente um pedaço, tome cuidado pois é indicação de má sorte. Tenha mais atenção no seu dia-a-dia para que ela não chegue.

Além desses significados, o sonho com dente caindo pode indicar a morte de uma pessoa conhecida, como um amigo ou parente. Porém, é preciso se manter firme, já que a morte faz parte da vida.

Sonhar com dente mole

Se no sonho o dente ainda não caiu, mas se encontra mole, pode ser a indicação de problemas que estão por vir. Mas essas questões podem estar ocorrendo devido ao seus pensamentos negativos sobre a vida, com a sua própria mente criando esses problemas.

Sonhar com dente nascendo

O dente nascendo pode trazer um significado quase literal, mostrando um nascimento de um bebê que está chegando um casamento que se aproxima. De qualquer forma, esse sonho indica bons presságios.

